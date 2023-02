Año 1927: Robo a mina en NCG "contradice" veredicto de dos grupos de peritos

Memorias de Chihuahua

En publicaciones anteriores se ha mencionado la gran importancia que el ferrocarril tuvo en el municipio de Nuevo Casas Grandes, y que al final de cuentas, dicho poblado no figuraría en la geopolítica del estado sin la llegada de esta máquina. Independientemente de los trabajos relacionados con el tren, la gama de posibilidades para ganarse la vida era más amplia.

Entre los múltiples sectores de trabajo que prevalecieron fue el sector minero, si bien la mayoría de las minas trabajadas eran aledañas a Nuevo Casas Grandes, este último no pasaba desapercibido a las situaciones que sucedían en aquellos centros mineros.

Tal es el caso de un robo de metales perpetrado hacia el 25 de abril de 1927 en el municipio de Nuevo Casas Grandes. Según el expediente de investigación, el señor de Tsutomu Dyom, de origen japones y el cual fungía como gerente general de la empresa minera North Mexico Mining, interpuso una demanda debido a que habían sustraído 33 sacos de grasa y 12 sacos de metal. El hecho sucedió en Nuevo Casas Grandes, cuando Mariano Cázares tomó el material antes mencionado para posteriormente subirlo a un automóvil y transportarlo a ciudad Chihuahua.

Cultura

Para fortuna de los dueños de la mina, el cometido no logró llevarse a cabo, pues el conductor fue aprehendido en el Municipio de Galeana. Es importante recalcar que el mineral y la grasa robada provenían de la mina llamada “Florencia” o también “Magda”, la cual se encontraba ubicada en el poblado de El Sabinal, Municipio de Ascensión Chihuahua, mismo que se trasladó a Nuevo Casas Grandes para posteriormente ser hurtado desde ahí.

Una vez remitido a las autoridades, el conductor declaró que no tuvo intención de hurtar ese material, ya que solo seguía las instrucciones que le había dado el señor Eduardo Brahez lo que conllevó a que se girará una orden de aprehensión contra este último. Ya en el ministerio público, el señor Eduardo Brahez mencionó que los sacos de grasa y de metal no pertenecían a la empresa minera North Mexico Mining. Ante tal declaración, el juez que se encontraba en turno se dio a la tarea de contratar a un grupo de peritos expertos en química con el propósito de averiguar si el material robado tenía similitud con el de la mina.

Ya con resultados en mano, los peritos concluyeron que dicho mineral era idéntico al de la mina “Florencia” y que el costo tanto de la grasa como el del metal giraba en 14,000 pesos. No obstante, el señor Eduardo Brahez no bajó la guardia, y aun con las pruebas en su contra buscó la manera de librarse de la prisión preventiva en la que se encontraba, pidiendo una serie de amparos, mismos que fueron negados una y otra vez por el juez.

Sin embargo, la situación del señor Brahez dio un giro inesperado, pues las autoridades volvieron a contratar a otros peritos expertos en química, y para su sorpresa, estos últimos señalaron que los minerales hurtados no tenían ninguna similitud con los de la mina y que el costo de lo robado apenas ascendía a 695 pesos; no obstante, el juez decidió no tomar en cuenta las pruebas anteriores.

Lamentablemente el expediente que se trabajó en esta ocasión no nos permite averiguar el dictamen final. Sin embargo, dicho caso nos brinda la posibilidad de entrever la relevancia que Nuevo Casas Grandes tenía en el ámbito comercial, pues la gran mayoría de la materia prima llegaba ahí ya sea para su procesamiento o comercialización.

Facebook: Archivo Histórico Municipal de Parral