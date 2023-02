Armando Tarango y Jesús Matus darán el concierto “Piano & plectro” en Casa Chihuahua

Continuando este mes con el programa de “Jueves de Puertas Abiertas” por parte de Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, este 9 de febrero se llevará a cabo el concierto “Piano & plectro” a cargo de Jesús Matus y Armando Tarango, con entrada libre previa reservación, evento musical que está programado a las 19:00 horas, contando con el siguiente programa:

Barcarolle - J. Offenbach, Gabriel’s oboe - Ennio Morricone, It could happen to you - J. Van Heusen & J. Burke, Pavane op.50 - Gabriel Faure, The Godfather (love theme) - Nino Rota, Concerto para laúd in Re mayor - Antonio Vivaldi (primer movimiento), Beautiful Love - W. King, V. Young, E. Van Alstyne & H. Gillespie, Liebeslied (love’s sorrow) - Franz Kreisler, y finalmente Concerto para mandolina en Do - Antonio Vivaldi (Allegro, Largo, Allegro).

El laúd español y la bandurria son instrumentos de origen español a los cuales se les conoce como aparatos de plectro, ya que se tocan pulsando las cuerdas con una púa (o plectro) de concha o plástico; ambos cuentan con 6 pares de cuerdas parecidos a la mandolina, aunque tienen una relación más cercana a la guitarra; son instrumentos que se usan en la música tradicional española y su uso se ha extendido en muchos países de Latinoamérica.

Armando Tarango

Es un pianista chihuahuense que inicia su formación en el Centro de Estudios Musicales de la ciudad de Chihuahua a la edad de 8 años. En 2010 ingresa al Instituto de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua a la carrera de Licenciatura en Música opción ejecutante, bajo la tutela de la maestra Anush Vardanyan.

A lo largo de los últimos años ha participado en numerosos recitales y conciertos en diversas salas de la ciudad tales como el Teatro de los Héroes, Teatro de Cámara Fernando Saavedra, Paraninfo Universitario, Teatro de la Ciudad, Auditorio de la Facultad de Artes, Sala de Ensayos del Conservatorio de Chihuahua, Palacio de Alvarado en la ciudad de Parral, Centro Cultural Paso del Norte en Ciudad Juárez, Teatro Isauro Martínez en Torreón, así como en salas de la Facultad de Música de la UNAM, Sala Agustín Caballero del Conservatorio Nacional y Sala Herminio Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli en la Ciudad de México.

Ha tomado clases magistrales con los pianistas: María Teresa Frenk, María Antonieta Tello, Mauricio Nader y Martha Garcia Renart. Actualmente se desempeña como pianista acompañante en la Facultad de Artes de la UACH y es miembro de diversos ensambles de música de cámara.

Jesús Matus López

Egresado de la Escuela Superior de Música del INBA en la licenciatura en ejecución de Contrabajo, con experiencia profesional en varias orquestas como Orquesta Juvenil de México, Orquesta Sinfónica Nacional, Sinfonietta de Puebla, Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, Orquesta Sinfónica de Yucatán y actualmente es Contrabajo principal de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua. Ha tomado clases maestras con maestros como: Nikola Popov, Abelardo López, Javier Cruz, Valeria Thierry y Gary Karr.

Más información sobre el evento se encuentra el número de teléfono 614-429-3300 extensiones 11725, 11734 y 11738.