Arrasan Flans y Pandora con su “Inesperado Tour”

Si de hacer mancuerna se trata no hay nada mejor que Flans y Pandora quienes lograron llenar el Centro de Convenciones con su espectáculo “Inesperado Tour” que cumplió las expectativas y quienes a la hora indicada salieron al escenario vestidas de negro y color plata, para cantar sus éxitos que fueron para los chihuahuenses regresar a la década de los 80, cuando este dúo estaba en la cúspide de las listas de popularidad, y reafirmaron el porqué siguen en el gusto de las nuevas generaciones y pasadas.

Su repertorio fue extenso donde interpretaron incluso temas que no están en su discografía como melodías de Marisela, Yuri, y no pudieron faltar el tributo al Divo de Juárez “Juan Gabriel”, y que el público cantó junto a ellas, quienes dieron las gracias a los chihuahuenses por estar presentes en este concierto y sobresalió el saludo que dirigieron a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien estaba presente en este show y por supuesto no dejó pasar la oportunidad para unirse a los seguidores de estos dos grupos para hacerles coro y sacar los mejores pasos ochenteros que fue lo que predominó en la noche de este número musical.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Los asistentes, en su mayoría, eran personas pasando ya de los 50 años, sin embargo, ese número no existía en ese momento ya que los presentes volvieron a su juventud con temas icónicos que marcaron toda una generación y continúa haciéndolo, cabe destacar que entre los fans que se encontraban en la ExpoChihuahua había jóvenes que también son seguidores de estos selectos grupos musicales.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, como ha sido costumbre los monos de peluche del Dr. Simi hicieron acto de presencia en el escenario, los cuales fueron lanzados por parte de los capitalinos a sus artistas favoritas, Ilse de inmediato tomó el primero de ellos para agradecer el gesto, también les fue solicitado a las famosas la firma de autógrafos en disco de vinil que llevaban los fanáticos y tenerlos como recuerdo, a lo que gustosas accedieron a dicha petición.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Temas como: “Solo él y yo”, “Las mil y una noche”, “Cómo te va mi amor”, “Bazar”, “En el boulevard”, “La usurpadora”, “Mi hombre”, entre otras más fueron las melodías que interpretaron Ilse, Mimí, Mayté, Isabel y Fernanda, las cuales arriba del escenario se les vio como una nueva agrupación que arrasa en cada una de sus presentaciones, ya que en todo concierto tienen lleno total.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

DATO:

Cabe destacar que entre los fans se encontraba la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván quien se tomó la foto del recuerdo con las famosas