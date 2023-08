Abrirá Grupo Supremo concierto de Los Tucanes de Tijuana

El talento chihuahuense estará presente en el Foro Musical de Expogan 2023, siendo “Grupo Supremo” quienes abrirán el concierto de Los Tucanes de Tijuana este 5 de octubre próximo donde probablemente interpretarán varias de las melodías de su producción “Tucaneando” que sacarán en honor del grupo que es liderado por Mario Quintero.

Entre sus proyectos artísticos información sobre sus integrantes: Daniel Ibarra siendo el bajista; Sergio Lozano, acordeón y primera voz; Daniel Enríquez, tuba y percusiones; Abraham Gastélum, baterista; y Jonathan Navarrete, bajosexto, que están de gira junto a Panter Bélico y hoy en día se encuentran promocionando su tema más reciente que se titula “El Eibi”.

Sobre la melodía en mención, “Grupo Supremo” habló con este medio de comunicación: “Es una canción que la temática es la superación personal, es la historia de un amigo cantante que se llama Abraham Vázquez, orgullosamente también de Chihuahua, originario de Ojinaga y quien cuenta también con varios temas en los primeros lugares de las listas de popularidad, y la letra dice hace referencia de cómo su música en un inicio no tenía la respuesta esperada, ahora la gente se acerca para pedirle autógrafos”.

Ya son seis años de trayectoria en los cuales han logrado dar a conocer su música, en el género norteño, en toda la República Mexicana y fuera de ella a través de las plataformas musicales, uno de los éxitos con los que los identifican se llama “ Kenwood en los radios” y cuenta con más de dos millones de reproducciones en Spotify, que es donde más, dicen, los siguen sus fans, y el video oficial va para el millón de vistas en YouTube.

“Nos ha funcionado mucho, porque creo que es de las primeras canciones que le dan identidad a Chihuahua ya que menciona la entidad, una frase del tema es 'A poco no, Chihuahua está rifando', gracias a ello han salido camisas, playeras, gorras, todo tipo de mercancía con ese eslogan, con la cual la gente se siente identificada.

“En cuestión de colaboraciones tenemos una muy importante que es con Los Perdidos de Sinaloa, grabamos dos temas, uno de ellos de la Quinta Estación y un cover de Los Tucanes de Tijuana 'Mundo de amor', por supuesto apegadas a nuestro estilo y en esta ocasión fue con banda, nuestra música nos ha llevado a cada rincón del Estado Grande; y hace aproximadamente una semana, como artistas estelares, tenemos la satisfacción de haber llenado el palenque de la feria de Jiménez, donde se presentaron más de dos mil personas.

“Asimismo, hemos andado por Sinaloa, Baja California, y estamos planeando giras con otros artistas para presentarnos en diversos puntos de México, y queremos resaltar que ya estamos en trámite de visas para llevar nuestra música a la Unión Americana, ya que nos han llegado a nuestras redes sociales mensajes de seguidores de Midland, Odesa, Denver, Phoenix, Los Ángeles, entre otros, que desean que nos presentemos en sus ciudades, esperamos que este año logremos ya abrir mercado en Estados Unidos”.

Por otro lado, ahora con la nueva ley que se prohíben temas de narcocorridos, narcotumbados, y cualquier melodía que denigre a la mujer se les pidió su opinión: “Somos respetuosos ante la ley, son las reglas y tenemos que acatarlas; pero creo que una melodía no te define como persona, ya que hay muchos licenciados, médicos, arquitectos, ingenieros que escuchan este tipo de música y no son malas personas, creo que la música debe ser libre para todos, varios de nuestros temas son narcocorridos , pero no los cantamos aquí (Chihuahua), fuera sí, sin embargo, combinamos este género con la cumbia, romántica, ya que deseamos que cada uno de nuestros show sea una lluvia de emociones.

ANÉCDOTA

“Hace menos de un mes estuvimos en las ferias de Rosarito en Baja California, nos tocó ser coestelares de un joven que se llama Gabito Ballesteros, la gente estaba ya un poco desesperada porque deseaba que ya se subiera al escenario el artista principal, y anteriormente ya se habían presentado tres grupos teloneros y cuando subimos nosotros, pues el público empezó a gritarnos de todo antes de iniciar nuestra presentación.

“La grata sorpresa que nos dio es que cuando empezamos a tocar, de iniciar con gritos y abucheos, finalizamos donde los asistentes nos pedían más, siendo más de 8 mil personas, por supuesto que les cantamos otra melodía más, ya que se tienen que respetar los tiempos de cada artista, y sí nos dejó una gran satisfacción el haber logrado hacer cambiar de parecer a la concurrencia y que nos aceptaran”, finalizaron.