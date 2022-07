Escondido por 100 años; descubren autorretrato de Vincent van Gogh atrás de un cuadro

Un autorretrato desconocido hasta ahora del pintor holandés Vicent van Gogh ha sido descubierto por las Galerías Nacionales de Escocia en el reverso del lienzo de su obra Cabeza de una campesina.



Gracias al uso de rayos X, la institución logró descubrir un desconocido retrato de Van Gogh escondido durante más de 100 años, que ahora se podrá ver en la exhibición Un poco de Impresionismo del 30 de julio al 13 de noviembre en la Academia Real Escocesa, en Edimburgo.

Los visitantes podrán observar la nueva obra de arte desconocida del artista a través de una caja de luz diseñada especialmente para ello, explicó el organismo en un comunicado.



Con un sombrero y un pañuelo atado al cuello, se puede vislumbrar el rostro del famoso pintor holandés, además de su icónica oreja, en un fondo grisaceo.



El desconocido retrato se encontraba escondido entre capas de cartón y pegamento en la parte posterior de la pieza de arte Cabeza de una campesina, algo que los expertos atribuyen a una exposición en el inicio del siglo XX.

We have made a truly incredible discovery. A previously unknown self-portrait by Vincent Van Gogh has been found in our collection. Yes, you read that right! 🖌️👇 pic.twitter.com/NQ3zaZBqUS — National Galleries of Scotland (@NatGalleriesSco) July 14, 2022



En aquel momento, el artista holandés pasaba por una de las etapas clave de su carrera, en la que exponía su trabajo a los impresionistas franceses después de su mudanza a París.



Una posible explicación para este descubrimiento es que a menudo Van Gogh reutilizaba sus lienzos para ahorrar dinero, pero en vez de utilizar creaciones antiguas les daba la vuelta a éstos y trabajaba sobre ellos.

Ahora los trabajadores y técnicos de la institución museística escocesa trabajan en la posibilidad de retirar tanto el pegamento como los cartones para una mejor observación, y poder hacerlo sin dañar su Cabeza de una Campesina (1885).

La conservadora jefa de arte francés en las Galerías Nacionales, Frances Fowle, expresó su alegría por el hallazgo y dijo que lo considera un regalo para Escocia, país comprometido con el cuidado de las Galerías Nacionales.

“Hemos descubierto un desconocido trabajo de Vicent van Gogh, uno de los más importantes artistas del mundo”.



Finalmemte recordó que todo aquel que lo desee podrá verlo en nuestra gran exposición de verano ‘Un poco de impresionismo’ -del 30 de julio hasta el mes de noviembre-, donde la imagen de rayos X del autorretrato estará a la vista de todos”.