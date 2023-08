Lanza convocatoria Facultad de Artes de ItinerArte 2023

Con la finalidad de de proyectar el talento de los alumnos, docentes, egresados, así como artistas de la comunidad en diversos foros de la ciudad, la Facultad de Artes invita a formar parte de su cartelera de la Temporada Otoño-Invierno 2023 ItinerArte en: Artes Escénicas, Artes Visuales, y Música.

ItinerArte brinda la posibilidad de poder compartir y apreciar eventos artísticos de teatro, danza y diversas ramas multidisciplinaria, la recepción de propuestas tendrá lugar a través de los formularios que aparecen en la página de Facebook de la Facultad de Artes en cada una de sus disciplinas, donde podrán participar de manera individual o colectiva.

La selección de exposiciones estará sujeta a criterio de un comité integrado por personas especializadas en artes visuales, por lo que no se aseguran los espacios para todos los proyectos que se inscriban a esta convocatoria, que es con técnica libre.

Asimismo, entre los requisitos se especifica que solamente se aceptaràn obras propiedad del autor, realizadas a partir del 2019, que no se hayan exhibido antes en el estado de Chihuahua, así como no haber participado en las dos últimas temporadas de arte de la Facultad de Artes, es de señalar que la participación colectiva no está considerada como participación individual.

De igual manera, se informa a los interesados que se tomarán en cuenta las especificaciones de cada espacio o galería, según lo estipulado en los convenios, por lo que se informará al artista sobre las disposiciones de los recintos seleccionados para su exposición, siendo posible que la Temporada de Arte IntinerArte requiera se exponga la obra en más de un recinto.

Los seleccionados deberán cumplir con los puntos que se requieren en cada disciplina, en caso de ser elegido se les notificarán cinco días naturales de la fecha de cierre mediante un comunicado oficial, de igual manera la obra deberá ser entregada en las instalaciones del espacio o galería cinco días antes de la exhibición, ello para realizar el correcto montaje.