Presenta Dúo Vertueux concierto “Cello Virtuoso”

Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural entre los programas con que cuenta está “Jueves de Puertas Abiertas”, que ha sido un éxito y para este 24 de agosto, a las 19:00 horas, tiene programado el concierto “Cello Virtuoso” por parte del Dúo Vertueux, siendo el acceso libre registrándose en www.casachihuahua.org.mx.

El proyecto artístico se conforma por Flor Nevárez y Luis Eduardo López, dos ejecutantes de violoncello, profesionales de la música y con amplia trayectoria en los escenarios más importantes dentro y fuera del estado de Chihuahua; juntos tienen el objetivo de explorar el repertorio para este instrumento en sus diferentes vertientes, tanto en lo clásico, incluyendo los mayores representantes de la música clásica así como otras expresiones más contemporáneas.

Este dueto es también reconocido por interpretar la música de compositores actuales así como arreglos ya compuestos de la música más emblemática, como lo son por ejemplo música de cine, música de los 80, éxitos contemporáneos, entre otros géneros.

El programa que podrán disfrutar los asistentes será: 1.- Sonata no. 1 para 2 cellos de J.F. Dotzauer. 2.- Primer movimiento del dueto #1 para dos cellos de F.A. Kummer. 3.- Sonata no. 1 y 7 para cello y bajo continuo. 4.- Otoño en Buenos Aires para 2 cellos de José Elizondo. 5.- Prelude de la Suite no. 5 de Samuel Maynez Vidal. Y 6.- Allemande de la Suite no. 5 de Samuel Maynez Vidal.

La maestra Flor Nevárez y el maestro Eduardo López deleitarán al público con este concierto que han titulado “Cello virtuoso”, distinguiéndose por la versatilidad de su ejecución, con temas de los compositores ya mencionados anteriormente.

Las puertas de Casa Chihuahua se abren para recibir a estos talentosos músicos y se hace la invitación al público para que disfruten del concierto, ya sea de manera presencial o en línea a través del perfil de Facebook de dicho centro cultural.

Para más información de esta y otras actividades, ingresa a www.casachihuahua.org.mx.