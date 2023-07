Subirá a escena “Cangrejo y yo”

Este 19 de julio da inicio en Chihuahua capital el Festival de Monólogos-Teatro a una Sola Voz, en su edición 18, con la puesta en escena “Cangrejo y yo”, en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, a las 19:00 horas, con entrada gratuita, obra que viene desde el estado de Guanajuato bajo la dirección de Andrómeda Mejía y con la actuación de Georgina Arriola Martínez.

El proyecto habla de una relación codependiente, Cangrejo ha sido echado, sin lugar a dónde ir, su única esperanza es encontrar el sitio del que le hablaron, en el que los de su especie suben al firmamento y se vuelven inmortales. Aquella mujer que lo albergó por tanto tiempo echa un vistazo atrás tratando de descubrir qué fue lo que pasó durante su relación con Cangrejo, en la que perdió su cabello, su salud y sus ilusiones.

Asimismo, la actriz Georgina Arriola habló con este medio de comunicación y dio a conocer que: “Es una serie de imágenes, metáforas alrededor de mi experiencia oncológica, tuve cáncer hace algunos años, y la directora me convocó para meter este proyecto a Fonca que ahora se llama Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, y fue elegido, lo estrenamos en Celaya en el 2021, y cuando estuve en tratamiento escribí unas cosas, sin afán u objetivo, más bien era depurar.

“Generalmente me pasan cosas chuscas y torpes y le doy mucha cabida por ese lado, y precisamente el monólogo está aderezado con mucho humor, por supuesto con mucho respeto, porque desafortunadamente no he sido la única persona que ha sufrido cáncer, desgraciadamente va a la alza, no es para minimizar la situación, sólo entender que desde la enfermedad puede haber mucha luz”, indicó.

Sobre la duración de la función es de 1 hora, siendo apta para adolescentes y adultos, según comentó la actriz, quien es integrante de la compañía teatral “Los Tres Pies del Gato”; es de destacar que la obra ha logrado tener éxito en cada una de sus presentaciones en diversos foros de la República Mexicana, y la cual continuará de gira por otras entidades del país después de presentarse en Chihuahua capital.

Georgina Arriola tiene una trayectoria de aproximadamente 15 años arriba de los escenarios, y sobre este monólogo “Cangrejo y yo” expresa que le ha dejado muchas satisfacciones como:

“Las palabras que recibo del público, sobre todo constatar que el tema cáncer se tiene que hablar y también lo llevo hacia la enfermedad en general, la verdad no logro entender el porqué hay tanto tabú hablar del cuerpo, lo que padecen los pacientes,

“Y reitero, aunque es mi experiencia lo que se ve en escena, me han comentado tantas personas que se sintieron reflejadas y no nada más personas que superaron la enfermedad, sino también familiares con pacientes con cáncer, o personas sanas que no han tenido una relación directa con él, así que es padrísimo encontrarme en otros”, finalizó.