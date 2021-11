Teatro de los Héroes presenta OFECh concierto “Beatlerianas”

Hoy la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua se presentará en el Teatro de los Héroes, a las 20:00 horas interpretando varios temas que componen el espectáculo “Beatlerianas”, estando al frente de este evento el director maestro Iván del Prado, asimismo, el guitarrista solista Boris Díaz, cuyos arreglos fueron hechos por uno de los más importantes músicos latinoamericanos contemporáneos, Leo Brouwer. Los boletos están disponibles en las oficinas de la OFECh ubicadas en la avenida Universidad y División del Norte en el Centro Cultural Bicentenario Carlos Montemayor Colonia Magisterial.

“Beatlerianas” un recital compuesto por el director cubano Leo Brouwer y que explora clásicos ya conocidos por la conocida banda británica The Beatles. Una obra escrita para guitarra y solistas de cuerda, el evento congrega siete canciones de John Lennon/Paul McCartney, arregladas por Leo Brouwer que son “Eleanor Rigby”, “Here, There and Everywhere”, “She’s Leaving Home”, “A Ticket to Ride”, “Yesterday”, “Got to Get You Into my Life”, “Penny Lane.

El concierto iniciará con el divertimento de Serenata en Re mayor, KV 239 de W. A. Mozart y finaliza con la Sinfonía No. 9, Op. 70 de D. Schostakovish, esta última pieza será tocada por primera vez en Chihuahua.

Boris Díaz es graduado del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, Cuba, como Licenciado en Música bajo la tutela del maestro argentino Víctor Pellegrini y, actualmente cursa la maestría en Artes en la UACh.

Es fundador y coordinador artístico del Festival Internacional “Guitarras sin Fronteras”, en el cual se ha presentado en varias ocasiones como solista y ha compartido el escenario con guitarristas como James Kline (EU), Víctor Pellegrini (Argentina), Carlos Barbosa Lima (Brasil), y el ensamble “Contrastez” (México).

El costo es de 200 pesos entrada general, con descuento del 50% para estudiantes, docentes y personas mayores presentando credencial oficial vigente