Israel Aquino juarense que lleva más de 20 mil cuadros pintados

Ciudad Juárez.- Israel Aquino Méndez es un hombre de 68 años que ha pintado más de 20 mil cuadros en toda su vida, él mismo elabora la pintura y pinceles con los que trabaja y asegura que sus cuadros han llegado a diferentes partes del mundo como Grecia, Panamá y Guatemala, el más reciente está con destino a Alemania.

El señor Aquino, quien se encuentra en un pequeño local ubicado en la zona Centro, elabora sólo pinturas paisajistas, las cuales salen de su imaginación y de los recuerdos que tiene sobre diversos lugares que ha visitado a lo largo y ancho del mundo. Un cuadro puede pintarlo en el tiempo que dure una canción, dijo.

FOTO: Manuel Saenz | El Heraldo de Juárez

“Para mi el arte es vida y los paisajes es viajar, me voy metiendo me voy metiendo hasta que sale lo que yo quiero, mis aguas parecen espejos”, expresó.

Asimismo, comentó que para él, cualquier superficie es buena para plasmar su pintura, pues ya lo ha hecho en tela de cortinas, en las conchas de ostión e incluso en los utensilios de cocina que dan en algunos comercios, por ejemplo en una bandeja donde sirven el pollo rostizado.

Dijo que de pequeño, su mamá le escondía los pinceles, ya que normalmente solía decorar las paredes de su casa. “Yo lo hago desde que respiro y no fui a ninguna escuela y sin embargo, hay maestros universitarios que me han pedido consejos, como en una universidad de Morelia”, recalcó.

Para él, su único vicio ha sido la pintura, la cual ahora realizar tranquilo, no como antes que solía hacerlo en alguna oportunidad que tuviera, ya que por tiempos trabajaba como soldado, policía bancario, bombero de aeropuertos, entre otros trabajos, hasta que se casó y tuvo tres hijos, de los cuales hoy se siente orgulloso.

FOTO: Manuel Saenz | El Heraldo de Juárez

Aquino, contó que debido a lo costoso que puede salir el material para pintar y a la falta de apoyo que se tiene por parte del Gobierno a los artistas, ha elaborado su propia pintura y pinceles, estos últimos con cabello real.

“Yo pinto para mi, no suelo copiar las pinturas, si viene alguien y me muestra una pintura y me dice que la quiero así, no puedo. Tiene que ser lo que me sale de la imaginación, yo no puedo tener un tras, yo agarro un pincel y voy pintando”, explicó.

Por último, el artista comentó que solía dar clases en un centro de rehabilitación, sin embargo, ahora con la pandemia por Covid-19, se tuvo que pausar. “Aquí hay mucho talento, solo que el Gobierno no apoya a los artistas”, concluyó.