Batalla de Casas Grandes: Antesala de los tratados de Ciudad Juárez (2)

Durante la noche Francisco I. Madero y Máximo Castillo fueron a reconocer los puntos estratégicos para iniciar el ataque señalando las colinas de las cuales, hasta ese momento, no habían sido descubiertas (las ruinas de Paquime). Desde este sitio reconocieron las posiciones de los federales, en donde apreciaron soldados preparando fortificaciones al poniente del pueblo y que se apreciaba un cuartel y varios soldados como vigías en las torres del templo de San Antonio.

Madero dejó 20 hombres vigilando las posiciones del enemigo y regresó a la hacienda del refugio. Cuando cayó la noche se acordó atacar en la madrugada del 6 de marzo de 1911, precisamente a las cuatro de la mañana los setecientos revolucionarios marcharon valientemente. Comenzaron con el fuego a las cinco de la mañana, pero fracasaron en este primer intento ya que fueron obligados a tocar retirada.

En el segundo intento el choque fue brutal, los maderistas sufrieron su más trágica derrota al frente de los federales. Durante este combate murieron demasiados revolucionarios y en los momentos más críticos. Madero se encontraba al frente de la batalla donde fue herido en la mano derecha, sin embargo, esto fue visto por los revolucionarios como un acto de heroísmo aunque no fue suficiente para motivarlos a seguir combatiendo ya que los soldados federales, hábiles en el uso de las armas, lograban muchas bajas en las filas de los insurrectos.

De pronto a la sorpresa de los revolucionarios llegó el coronel García Cuellar con una avanzada desde el norte en perfecta formación y al toque del clarinete. La cantidad de soldados tomó por sorpresa a los revolucionarios, quienes, sin saber qué hacer, se vieron envueltos en el fuego cruzado de la caballería de infantería por un lado y por el otro la avanzaba de García Cuellar. Fue una completa derrota, la retirada era general y en completo desorden.

Madero en un intento desesperado fuera de lugar discutía con el general Soto para que mantuviera a sus hombres al frente pero en realidad era imposible, los revolucionarios huían desmoralizados hasta que Madero tomó la decisión escapar también.

El arrojo revolucionario con el cual se atacó la plaza de Casas Grandes fue un acto de valor con una pésima estrategia. Por los cuatro frentes quedó cubierto el campo de batalla de bajas, hombres y caballos despedazados por la atinada puntería de los federales que defendieron sus posiciones con excelente estrategia y valor.

Oficiales rurales en la Plaza de Casas Grandes/Foto: Archivo Histórico Municipal de Casas Grandes

Después de la retirada los revolucionarios se refugiaron en la hacienda de San Diego y en acuerdo con el plan de San Luis, se reconoció a Madero como presidente provisional de la República a pesar de la aplastante derrota, hacienda de San Diego como su sede, se le otorgó títulos y firmó algunos decretos y continuó con su avanzada a Ciudad Juárez.

El Coronel Samuel García Cuellar, el jefe del ejército federal, quien con su llegada selló la victoria de los federales rindió su parte oficial con fecha del 10 de marzo de 1911 donde puntualizó que lograron vencer a los rebeldes a las 5 de la tarde, no obstante no consiguió justificar ante Porfirio Díaz el porqué no siguió a Madero hasta la hacienda de San Diego para detenerlo y terminar la insurrección, ya que sabían su ubicación y condición; quizá fue por miedo a la llegada de Orozco ya que en este informe se menciona que recogieron 58 cuerpos de revolucionarios y se hicieron de 41 prisioneros entre los muertos se reconocieron 5 norteamericanos y 16 detenidos.

La batalla de Casas Grandes le daría una fuerte sorpresa a Porfirio quien escéptico no creía capaz a Madero de estar al frente de una batalla aunque éste la perdió ya había despertado al tigre de la Revolución que marcaría la pauta perfecta para el primer paso que daría el dictador a su exilio con destino a Francia, donde abordó del barco Ypiranga después de firmar los tratados de Ciudad Juárez, el 21 de mayo de 1911.

En los años 60s el arqueólogo Charles Di Peso comenzó las excavaciones de la zona arqueológica de Paquimé y, en uno de los montículos de esta importante zona, encontraron restos óseos que no correspondían al cómputo de tiempo de la cultura de Paquimé, después se dictaminó que eran los restos de los revolucionarios caídos en la batalla de Casas Grandes, el montículo posteriormente fue bautizado como montículo de los héroes, nombre que conserva en la actualidad. El día 12 de octubre del 2003 en una operación de la junta central de aguas del estado la máquina retroexcavadora extrajo parte de una osamenta humana de inmediato se suspendió la obra y se dio aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual determinó que se trataba de los federales caídos en la batalla de Casas Grandes, en este sitio se erigió un monumento para conmemorar a los federales que solo obedecieron órdenes y con este gesto un pueblo se reconcilió con su historia.

