Brindarán Classical Mystery Tour y la Orquesta Filarmónica Estatal un “Tributo Sinfónico a The Beatles”

Para los seguidores de la música de “The Beatles” este próximo 1 de junio se llevará a cabo un tributo a esta banda que nació en el Reino Unido, siendo un evento sinfónico con Classical Mystery Tour y la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECh), la cita es en ExpoChihuahua donde los asistentes disfrutarán aproximadamente dos horas de los temas de esta agrupación de rock británica.

Los boletos ya se encuentran a la venta en la página web www.startickets.mx, con precios que van desde los $700 a los $3,000 dependiendo de la zona a elegir, por ejemplo: VIP $3,000.00, Oro $2,600.00, Plata $1,550, Bronce $750.00 (no incluye comisión por servicio), de igual manera se pueden comprar en las tiendas de importaciones HR.

Con más de 50 músicos en escena bajo la batuta del maestro Iván del Prado, el público escuchará más de 20 canciones interpretadas exactamente como fueron grabadas por Classical Mystery Tour, proyecto artístico integrado por: Jim Owen, Tony Kishman, Tom Teely y Chris Camilleri, quienes no sólo lucen como The Beatles, sino que suenan como ellos al ser la única banda con los derechos para interpretar su música exactamente con los mismos arreglos que lo hicieron John, Paul, Ringo y George en su momento.

Cabe destacar que el concierto es un evento de recaudación a beneficio de la Asociación Filarmónica de Chihuahua y de la Fundación de Chihuahua; asimismo, la Filarmónica busca recolectar fondos para seguir ofreciendo espectáculos de este nivel de calidad a la comunidad chihuahuense a través de la Orquesta Filarmónica de Chihuahua

Por otra parte, la Fundación Chihuahua tiene como misión apoyar a estudiantes de nivel medio superior en Chihuahua de manera económica para su formación y educación, principalmente a través de apoyos de sostenimiento y vincular a los maestros, tutores y padres de familia.

De igual manera, es de resaltar que por primera vez en Latinoamérica se presenta este show de calidad Broadway al lado de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua; canciones como “Penny Lane”, “Yesterday”, “I’m the Walrus” o “A Day in the Life” deleitarán a la comunidad este 1 de junio en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua.

El presídium en la reunión informativa estuvo integrado por: el diputado Luis Aguilar; Augusto Champion, de la Fundación Chihuahua; Eduardo Barriot, de la Asociación Filarmónica de Chihuahua; Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura; Belem Villalobos, gerente de la Ofech; así como de manera virtual el maestro Iván del Prado; y Jim Owebn de Classical Mystery Tour.