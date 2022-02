Cervecería 'El Gardenia' obtiene el título de “The Best of the show”

En la Copa Cervecera del Pacífico 2021, colocándose como la mejor cerveza entre las casi 1000 participantes

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Hasta el momento la cerveza artesanal chihuahuense de "El Gardenia" ha sido reconocida con 18 medallas entre el 2021-2022: 5 de oro, 7 de plata y 6 de bronce en concursos nacionales e internacionales, en esta ocasión obtuvo el título de "The Best of the show", en la Copa Cervecera del Pacífico 2021, colocándose como la mejor cerveza entre las casi mil participantes.

Otra de las competencias que han representado un gran reto fue la Copa México 2021, ya que convoca a jueces de talla mundial y forma parte de las tres más importantes en el país. En esta copa se obtuvieron dos medallas de bronce.

Los concursos en los que ha obtenido distinciones la Cervecería El Gardenia han sido: Copa Centro Mx. 2021 logrando 5 medallas: 1 oro, 3 platas, 1 bronce; Copa Cervecera del Pacífico con 4 medallas: 3 oros, 1 plata; Copa México 2021 acaparando 2 medallas: 2 bronces, siendo una de las tres competencias más importantes del país, ya que asisten jueces de talla internacional.

Copa del Desierto Sonora 2022 conquistando 2 medallas: 1 plata, 1 bronce; Copa Tayrona en Santa Marta, Colombia 2022 conquistando 3 medallas: 2 platas, 1 bronce, fue la primera competencia internacional del año en las que participa El Gardenia, contra competidores de México, Centroamérica y Sudamérica donde obtuvieron una de las medallas más icónicas de Colombia Coffee Beer; de igual modo participó en la Copa Quetzal en Guatemala 2021, logrando 1 medalla de oro, y Chilanga Beercup 2021 con 1 medalla de bronce.

Cabe resaltar que en la Copa Cervecera del Pacífico, que es una de las tres más importantes del país con casi 1000 cervezas participantes, la cerveza de El Gardenia obtuvo, además de tres medallas de oro y una de plata, la distinción especial del "Best of the show", es decir la mejor cerveza de la competencia, lo cual representa una de las distinciones más importantes para la empresa chihuahuense.

De 2017 a la fecha, la Cervecería El Gardenia ha creado alrededor de 120 cervezas diferentes, y su objetivo es crear por lo menos 30 variantes cada año.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Actualmente se ofrecen 33 cervezas diferentes en el tap room, más la presentación en lata que son de 7 a 10 tipos para el comercio exterior.

En todas sus participaciones siempre ha competido con cientos de cervezas artesanales de gran calidad a nivel mundial, esto se mide y se logra con base en las inscripciones que se reciben de acuerdo a las categorías que los concursos designan.

El Gardenia comienza investigaciones y primeras pruebas de su producto en 2017, y abre al público en 2019. Nace por un impulso personal de los socios de tener un proyecto diferente ante la falta de cultura cervecera como la que tiene la Baja en México, con el objetivo de ser una marca distintiva del estado de Chihuahua, así como un digno representante de México en el extranjero.

Su visión es posicionarse como ícono cervecero en el país y a mediano plazo ofrecer productos competitivos a nivel internacional, actualmente El Gardenia, ya se encuentra en este punto.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua



