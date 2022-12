Charles Di Peso: ¿explorador o saqueador de la antigua ciudad de Paquimé?

Memorias de Chihuahua

En el noreste del estado de Chihuahua se encuentra un sitio interesante que nos brinda una idea de cómo una antigua cultura logró edificar una gran ciudad para enfrentar las adversidades del desierto. Las ruinas, que permanecen de esta civilización, en la actualidad son patrimonio de la humanidad según la Unesco.

Aquella vieja población de Casas Grandes representó una cultura a la cual, el arqueólogo americano Charles C. Di Peso le invirtió gran parte de su tiempo a la investigación de esta zona, sin embargo, no dejó de lado sus ambiciones personales. Su influencia en la arqueología mexicana fue muy valorada, no obstante, a 64 años de las excavaciones de Paquimé, es un tiempo en el que quizá sea momento de cuestionar si el costo de perder piezas invaluables sea proporcionado a la riqueza de sus aportaciones académicas.

Di Peso nació el 20 de octubre de 1920, estudió en la Universidad de Arizona y obtuvo el grado de doctor. Adquirió un gran interés por la cultura e historia de Oasisamérica, principalmente el período de contacto español con las culturas precolombinas.

Su enfoque histórico lo llevó a realizar estudios arqueológicos e investigaciones en Paquimé, este fue el factor clave para el desarrollo de la primera excavación en la zona arqueológica de Paquimé. Di Peso investigó celosamente esta área y publicó los hallazgos de Paquimé en un conjunto de tomos que abarcaron ocho volúmenes, llamados “Casas Grandes: un centro comercial caído de la Gran Chichimeca”; estos ocho libros brindan una visión detallada de la perspectiva de Di Peso. de todos los aspectos sobre este tema: el idioma, la caza, la agricultura, las herramientas, el movimiento y economía están documentados en estos famosos libros con un fuerte encadenamiento. Aunque, en la actualidad, cualquier persona que desea aprender más sobre las culturas de Casas Grandes, requiere de una búsqueda más allá del trabajo de Di Pesos ya que hoy en día muchas de sus aportaciones académicas han sido ampliamente cuestionadas por los arqueólogos que lo han sucedido como es el caso de Beatriz Braniff Cornejo, investigadora emérita del INAH (1925 - 2013).

Posiblemente, lo más cuestionable del trabajo profesional de Di Peso fue que trasladó todas las piezas descubiertas a una de sus propiedades en Estados Unidos, en Tucson, Texas. Que tras una exhaustiva búsqueda por recuperar estos bienes por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia se logró llegar a un acuerdo recuperándose piedras talladas, cerámica, restos óseos, turquesas, conchas, cobre, telas y madera, esto sólo fue posible después de la muerte de Di Peso, el 20 de noviembre de 1982. A pesar de que se buscó por todas las vías legales recuperar el total de la colección, muchas piezas ya habían sido difundidas y expuestas por gran parte de Estados Unidos, pasando por galerías y subastas.

A 40 años de la muerte de Di Peso, el destino de aquellas piezas originales de Paquimé terminaron en museos, universidades y colecciones privadas en diferentes partes del mundo.

Di Peso no ocupó ningún cargo académico a lo largo de su vida, optó por desempeñarse como director de la Fundación Amerind Museum, un centro de investigación dedicado a la preservación. entre las exhibiciones permanentes de este museo incluye piezas fundamentales “propiedad” del doctor Di Peso que donó en vida. Esto es muy desafortunado para el municipio de Casas Grandes y todo el norte de México. Desde este sentido, como chihuahuenses tenemos la responsabilidad de generar y valorar nuestra identidad cultural y comprender que nuestro patrimonio no se vende, se ama y se defiende.

