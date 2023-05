Conoce a Mariana Góngora, codirectora de "La Bi-vencia", segundo lugar en el Fecch

Una de los cortometrajes que entraron a la selección oficial del Festival de Cine Chihuahua fue el de Mariana Góngora y Analaura Cárdenas que se titula “La Bi-vencia”, el cual obtuvo el segundo lugar y en entrevista con Mariana Góngora para El Heraldo de Chihuahua, platica sobre este proyecto y otros que ha realizado, así como con el que se encuentra trabajando hoy en día.

“Estoy en el proceso de desarrollar mi siguiente proyecto sobre la frontera que involucra ir a visitar toda la línea fronteriza de este a oeste, desde las comunidades más industrializadas a las rurales que existen”, sobre este tema indicó que le llevará bastante tiempo el poder presentarlo ya completo al público.

En “La Bi-vencia”, con el cual ganó el segundo lugar junto a Analaura Cárdenas en el Fecch, explora la historia de Santa Elena, un pueblo fronterizo abandonado tras el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos en 2001. A través del proyecto artístico homónimo, el documental reflexiona sobre las consecuencias del control de la migración y la lucha por mantener viva la memoria de una comunidad perdida.

Mariana Góngora es directora, videoperiodista y productora de documentales, quien se define como fronteriza, pero más de Chihuahua, ya que creció en este estado, pero nació en EUA.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

“Mi trayectoria en el séptimo arte inició cuando me fui a estudiar a la Universidad de Arte en Chicago, Illinois, y desde el 2011 llevó haciendo video, producción, trabajo en eso, vivo y existo de ello; y una de mis satisfacciones es que no tengo un horario fijo, entonces tiempo tiempo para pensar, analizar las situaciones, los contextos sociales y políticos y puedo pensar, obviamente lo estoy diciendo desde un privilegio que no muchos tienen y que sí me gustaría que existiera como más espacios donde la gente pudiera tener tiempo para pensar y no sólo para sobrevivir".

Cabe mencionar que una de las razones porque las que se fue a estudiar cine fue porque en Chihuahua no había acceso a esa licenciatura en específico y, dice, la CDMX no era una opción para ella en ese entonces, por lo que emigró a Chicago, donde consiguió una beca y empezó a estudiar, relatando que no todo fue fácil: “tuve como siete trabajos antes de poder establecerme como una persona independiente en el medio y toma tiempo, los interesados que se quieran dedicar a esto sí requiere mucho tiempo y apoyo de la familia, busquen ese apoyo si realmente quieren hacerlo, las personas en este gremio no están solas, es un gremio que se enfoca en trabajo en equipo”, indicó.

Cine ¡Estrellas brillan en la alfombra roja! Realizan premier de “Manos brujas” en el Cine del Rejón

Por otra lado, una de las satisfacciones que le deja es que cuenta ya con ingresos económicos: “son proyectos comerciales para Facebook, así como para una compañía dedicada hacer documentales en podcasts, HBO, asimismo, he tenido la oportunidad de trabajar con la directora Liliana Sosa, he producido documentales en Uganda, Nueva York, Alemania, Indonesia y Argentina, y con el que participé en el Fecch, La Bi-vencia, que codirigí con Analaura Cárdenas, artista visual también de Chihuahua; actualmente me gané un fondo del PBS (Public Broadcasting Service), que es la televisión estadounidense y otro fondo nacional.

Qué significa el cine para Mariana

El cine se me hace importante, ya lo he mencionado antes, creo, es una oportunidad de crear una realidad que te gustaría ver o demostrar una realidad que te gustaría que cambie, en la ficción hay mucha flexibilidad de eso, en el documental pienso que también porque abre espacios a personas que tal vez sin ese espacio no tendrían la oportunidad de contar qué es lo que les está pasando, qué es lo que viven, pienso que es una buena oportunidad para unificar a las personas para entender muchas cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo para entender y conocer también; y no quedarnos en una sola burbuja”.

Delicias Al cine mexicano le falta arriesgarse más: Segio Kaarl

Fecch

“Que bueno que existan estos espacios, ya que cuando yo me fui sólo había el Festival Internacional, pero ya no está, y ahora que se enfoquen en el cine chihuahuense se me hace muy importante, ya que es muy difícil, encontrar personas de la misma comunidad, del mismo ámbito, que les interese hacer estos espacios, es relevante para empezar encontrar más apoyos para el audiovisual, la ficción, cine, para todo esto, que es un elemento muy importante para documentar las realidades de Chihuahua, ya que sólo se habla por medio de periodismo, así como también es grato que nos hayan elegido ya que hay muy pocas mujeres en la industria y eso tiene que cambiar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Mujer frontera

Mariana Góngora obtuvo apoyo de Femme Frontera, organización cinematográfica liderada por latinos compuesta y fundada por mujeres y cineastas no binarios de las regiones fronterizas de Estados Unidos y México, de El Paso, Texas, Las Cruces, Nuevo México y Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Su misión es amplificar las películas realizadas por mujeres y cineastas no binarios de las regiones fronterizas de todo el mundo y celebrar estas voces únicas a través de la exhibición de trabajos, la financiación de proyectos y la educación cinematográfica.

Dato: “Mi trabajo actual es una exploración a la dualidad que existe de muchas personas, no sólo mía; y lo estoy visualizando como una serie”.