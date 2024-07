¡No te la pierdas! Asiste a la Cineteca y disfruta el filme "Fuego interior"

La Cineteca Chihuahua continúa con su programación de la 75º Muestra Internacional de Cine y para este 8 de julio, a las 18:30 horas, proyectará en sus instalaciones la cinta “Fuego interior: réquiem para Katia y Maurice Kraff”, y es apta para todo público.

La sinopsis del largometraje de 84 minutos habla de: A las 15:18 horas del 3 de junio de 1991, un flujo piroclástico −una nube de gases y partículas sobrecalentadas−, descendió a más de 160 km por hora desde la cima del volcán Unzen en Japón, consumiendo todo a su paso. Mató instantáneamente a Katia y Maurice Krafft, vulcanólogos y cineastas franceses.

Como siempre, estaban demasiado cerca. Los Krafft dejaron un archivo de más de 200 horas de metraje, sin precedentes por su espectacular e hipnótica belleza. Para su más reciente documental, el mítico cineasta Werner Herzog tuvo acceso a todo este archivo y creó una película difícil de clasificar, pero que compone un réquiem a la vida y el legado de la entrañable pareja.

El día antes de que murieran, Maurice dijo en una entrevista: “Nunca tengo miedo, porque he visto tantas erupciones en 25 años que, incluso si muero mañana, no me importa”. Herzog rinde homenaje a los Krafft, quienes abandonaron un archivo de su último diario, que no tiene precedentes en su espectacular e hipnótica belleza.

El director de esta producción es Werner Herzog; el guión estuvo a cargo de Werner Herzog; dirección de fotografía, Henning Brummer; música original de Ernst Reijseger.

Asimismo, la edición es de Marco Capalbo; con Katia Krafft y Maurice Krafft; el productor, Mandy Leith, Alexandre Soullier, Julien Dumont, Peter Lown; productora: Bonne Pioche, Brian Leith Productions, Titan Film.

Esta muestra cinematográfica trata de una selección que ofrece un amplio panorama de cine internacional en cada una de sus ediciones, la 75 Muestra Internacional de Cine está conformada con una selección de 13 largometrajes de los países: Corea del Sur, Portugal, Israel, Paquistán, Francia, España, Estados Unidos, Argentina y México.