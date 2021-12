Dan a conocer el primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Luego de que usuarios de internet hablaran sobre un avance de la película de Doctor Strange al final de la última entrega de Marvel sobre el Hombre Araña, este miércoles, se dio a conocer de manera oficial el tráiler del Hechicero Supremo.

Los peligros que aguardan los rincones más recónditos del Multiverso se presentan en el primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde la empresa de cómics sólo dio una apertura nuevos universos con Spider-Man: No Way Home.

Marvel Studios presentó el primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, primera película del 2022 por parte de La Casa de las Ideas, donde los viajes del Multiverso serán el ingrediente principal, misma que llegará a las salas de cine el 6 de mayo.

#DoctorStrange en el Multiverso de la Locura de Marvel Studios llega a los cines el 5 de mayo.



No te pierdas este estreno exclusivo, solo en cines. pic.twitter.com/6NC35IZmpU — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) December 22, 2021

En este primer avance podemos ver a una Wanda Maximoff que muestra arrepentimiento por los eventos ocurridos en Westview, pero Strange necesitará la ayuda necesaria para enmendar el error que cometió al ayudar a Spider-Man.

En este primer avance también tenemos la presencia de America Chavez, una heroína que debuta en el MCU, donde será de gran ayuda al equipo que integran Strange y Scarlet Witch. El Baron Mordo también regresa, ahora como enemigo, pero ese no es el peligro mayor.

¿Recuerdas a Supreme Doctor Strange? La versión perversa del maestro de las artes místicas ha regresado y se enfrentará con el hombre que busca regresar como el Hechicero Supremo.

Con la dirección de Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness contará con las actuaciones de Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gómez y Chiwetel Ejiofor.