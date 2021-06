El mundo literario de Manuel Vilas llega al cine con Vilas y sus dobles

HUESCA.- El mundo literario del poeta y escritor español Manuel Vilas, quien ha estado en México en distintas ocasiones con sus obras, llega a la pantalla cinematográfica con la película Vilas y sus dobles, dirigida por Germán Roda, que tuvo su estreno mundial este martes en la 49ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca y que está centrada en Ordesa, la novela más personal del autor, así como en su obra poética.

De la propia mano del escritor, finalista del Premio Planeta en 2019 con Alegría, texto que también influye en la película, así como de los actores José Sacristán y Pepe Viyuela, Vilas y sus dobles revive los momentos más importantes de su vida, como la literatura, las películas, los padres, la muerte, el arte y el amor.

En la presentación en Huesca, ciudad del noreste español, Roda destacó que le cautivó Ordesa, una investigación profunda sobre la genealogía de la familia del autor y de la España de fines de los 60 y principios de los 70, así como toda su obra y su poesía. “Lo que me interesa de la literatura de Manuel, es cómo le da la información un narrador para que cuente la historia, yo también cuento mis historias a través de lo que me dicen otros personajes”, dijo.

Aseguró que “le dimos muchas vueltas para trasladar las palabras a imágenes, los textos de Manuel no están adaptados, hay algunos en primera persona que los actores interpretan, pero la otra parte son imágenes, ahí sí se ve mi autoría, son imágenes de Ordesa” (un valle ubicado en el Pirineo central de Huesca y catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).

El cineasta explicó que el formato del documental no estuvo claro desde el principio. “Le di muchas vueltas. Iba a ser una historia de viajes en el tiempo en la que Manuel Vilas estaba muerto y una chica quería hacer una tesis sobre él. Pero él está vivo, creo que es lo que tenía que ser y quise que fuese emocionante, como la emoción que me había provocado Ordesa. Aunque no es un documental sólo sobre ese libro, sino sobre su vida y su obra”.

Añadió que su mayor miedo era averiguar “cómo me colocaba a ese nivel literario, pero ese conflicto también me dio ganas de enfrentarme al reto”.

Por su parte, Manuel Vilas recuerda que, cuando conoció a Germán y a Patricia Roda, encargada de la producción, sintió “alegría y miedo”, ya que “uno no está acostumbrado a que quieran hacerle un documental, pero al encontrarnos por primera vez vimos que teníamos mucha complicidad”.

Además, desde el principio, “todos tuvimos claro que no íbamos a hacer el típico y tópico documental biográfico. Queríamos hacer algo más abierto, tocar más aristas, más temas”.

Vilas confesó que admira el trabajo de Germán y Patricia Roda desde que vio el documental Marcelino, el mejor payaso del mundo, sobre Marcelino Orbés, nacido en Jaca (Huesca), quien fue una gran figura que triunfó en los escenarios más importantes de Londres y Nueva York, compartió escenario con Houdini en alguna función y logró incluso la admiración de otros nombres tan reputados como Charles Chaplin y Buster Keaton.

El escritor español sostuvo que le pareció uno de los documentales más poderosos en España porque en él hay una profundidad sobre qué es la cultura de este país. “Es decir, cuenta que, para que un artista nacido en Jaca llegase a triunfar internacionalmente, tenía que renunciar a su origen”, añadió.

El año pasado, el Festival Internacional de Cine de Huesca se inauguró con la proyección de Marcelino, el mejor payaso del mundo, pase que no pudo estar acompañado del equipo técnico porque en aquel momento todavía no se podía viajar.

Ahora, con la presentación de Vilas y sus dobles, la productora Patricia Roda aseguró que “es inevitable tener el recuerdo de Marcelino, ya que la contingencia sanitaria por el coronavirus no interrumpió la distribución de ese filme, ni la producción del ahora estrenado”.

Vilas y sus dobles se iba a rodar en abril de 2020 pero se cayeron todos los planes, algo que se ve reflejado en el documental y finalmente se logró en 15 o 20 días de rodaje en Huesca, Zaragoza y Madrid, entre otras locaciones, en jornadas alternas.

