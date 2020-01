Estos son los estrenos de Netflix para febrero

Si en diciembre y enero la plataforma te sorprendió con The Witcher, Los dos Papas, Sex Education y Uncut gems para el segundo mes del 2020 lanzará grandes producciones que harán que te pegues a la pantalla chica.

Para todos aquellos fans de las narcoseries, a mediados del mes de febrero saldrá la segunda temporada de Narcos en donde Félix lidiará con Estados Unidos y la DEA y para aquellos amantes de las series de época, llega la sexta temporada de Vikingos.

Si quieres ver toda la variedad de estrenos que tiene Netflix, aquí te dejamos la lista completa para que anotes las fechas de lanzamiento.

Sorry, el infierno tiene nueva administración. El mundo oculto de Sabrina Parte 3, en Netflix el 24 de enero. pic.twitter.com/SE7zRWtplx — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 16, 2020

PELÍCULAS

* Violet y Finch – 28 de febrero

* A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero – 12 de febrero

* La chica que amaba a los caballos – 7 de febrero

* La La Land: Una historia de amor – 1 de febrero

* ¡Madre! – 28 de febrero

* Soldado Anónimo – 14 de febrero

* Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos

* La Boda de la Abuela

* El Destino de Júpiter

* Cómo perder a un hombre en 10 días

* Magik Mike XXL

* Día de los enamorados

* Nada es lo que parece

Ella quiere un fútbol seguro y libre para toda la familia. Él, adueñarse de todo. Puerta 7, creada por Martín Zimmerman y dirigida por Adrián Caetano (@IACaetano), estará disponible el 21 de febrero en Netflix pic.twitter.com/S0wTgHDfQA — CheNetflix (@CheNetflix) January 16, 2020

SERIES

* Locke & Key – 7 de febrero

* Narcos: México – Temporada 2 – 13 de febrero

* Better Call Saul – Temporada 5 – 24 de febrero

* Las Chicas del Cable – Temporada Final, Parte 1 – 14 de febrero

* Desenfrenadas – 28 de febrero

* Esta Mierda me Supera – 26 de febrero

* Formula 1: Drive to Survive – Temporada 2 – 28 de febrero

* Gentefied – 21 de febrero

* Vikingos: Temporada 6

* Jeopardy!: Colección de Cindy Stowell

* Altered Carbon: Temporada 2

* Van Helsing: Temporada 4

* Puerta 7

* Restaurants on the Edge

ANIME

* Nozaki-kun- 1 de febrero

* Parasyte: The Maxim- 1 de febrero

* Mi vecino Totoro

* Porco Rosso

* El castillo en el cielo

* Puedo escuchar el mar

* Cuentos de Terramar

Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, La Princesa Mononoke… Estudio Ghibli llega a Netflix en febrero. Mi corazón está así 💓y mis ojos 😍. pic.twitter.com/NjbFPjZgB0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 20, 2020

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

* Camino a Roma – 11 de febrero

* The Chef Show – Volumen 3 – 19 de febrero

* ¿Quién Mató a Malcolm X? – 7 de febrero

* #Cats_The_Mewvie

* El Farmacéutico: Miniserie

* Tom Papa: You’re Doing Great!