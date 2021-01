Festival Internacional de Cine UNAM será en línea

Ante el incremento de casos por coronavirus en la Ciudad de México, el Festival Internacional de Cine UNAM (Ficunam) dio a conocer que su decimoprimera edición se realizará en línea de manera íntegra.

El encuentro de cine que ocurre cada año en marzo, compartió que su programación enfocada en el cine de autor estará disponible a través de las plataformas streaming Mubi y Cinépolis Klic, así como a través de su página Cine en Línea de la Filmoteca, que desde el inicio de la pandemia ofrece contenidos gratuitos.

“Aunque en Ficunam estamos plenamente convencidos de que un festival se construye a partir de la experiencia que se produce en las salas de cine, entendemos que son tiempos que requieren de nuestra total responsabilidad para salvaguardar la salud de todas y todos”, informó el festival en un comunicado.

El festival compartió que su edición estará integrada por las secciones Competencia Internacional, Ahora México, Aciertos y Atlas. Además ofrecerá una serie de actividades académicas a través de “encuentros virtuales donde esperamos convocar a nuestro público a conversar a la distancia con nuestros invitados especiales”.

En su decimoprimera edición, Ficunam ofrecerá una retrospectiva del director taiwanés Tsai Ming-liang, quien el año pasado obtuvo una mención especial en el Festival de Berlín por su cinta Rizi. El realizador de origen malayo ha competido por la Palma de Oro en el Festival de Cannes en tres ocasiones con Face (2009), What time is it here? (2001) y The hole, con la que obtuvo el premio Fipresci.

El Festival Internacional de Cine UNAM se realizará del 18 al 28 de marzo y la programación será dada a conocer próximamente.