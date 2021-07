Ir contracorriente, la naturaleza de Michel Franco

“La naturaleza del cineasta es ir a contracorriente y saber de antemano que no es fácil y el Covid agrega una capa más de dificultad, pero siempre salimos adelante”, señaló el director Michel Franco a quien poco le preocupa que lo definan como un productor polémico o provocador.

Franco produce la película La civil que se presentó en la sección Una cierta mirada en el festival de Cannes. Una cinta, detalló, que filmó y produjo durante noviembre y diciembre del año pasado, en medio de la pandemia, en Durango contra todas las adversidades.

Para el director de Después de Lucía y Las hijas de Abril, el cine nacional es el más envidiado por la industria extranjera. No solo por su amplia producción sino por el crecimiento de nuevos productores. “El cine mexicano tiene una potencia y calidad que no hay en otro país, no tienen en otro lado los alcances en calidad, grandes voces y autores, somos envidiados en todo el mundo y a veces no lo aprecia la gente del mismo país”.

Y para el también guionista el cine es más que entretenimiento: “Me parece que el cine puede cumplir con muchas funciones a la vez y justamente una es hacer esta especie de radiografía, o funcionar como un espejo donde puede verse reflejado el país y el espectador.



“A veces lo que vemos en el espejo no nos encanta o a veces esa radiografía es compleja, pero creo que sí se hace de una manera atractiva y sin dejar de lado que el cine es entretenimiento se puede hacer todo a la vez; siempre digo que los grandes cineastas son los que logran conciliar muchos sueños a la vez sin dejar su visión única, su voz”, confesó en entrevista el director de Nuevo orden, ganadora del León de Plata Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2020.



En esta premisa tiene sus cimientos sus más recientes producciones como Nuevo orden, un suspenso sobre una pareja de clase alta en la Ciudad de México cuya boda es invadida por alborotadores en medio de un levantamiento de la clase trabajadora a nivel nacional.

“No analizo mucho mi trayectoria de manera retrospectiva, y pienso en Nuevo orden como una película que empecé a escribir hace seis años y se estrenó el año pasado. Pero sí puedo decir que con esta película se hizo más notorio que todo es posible aunque no se tenga el gran presupuesto, casi cualquier cosa que escriba se puede filmar, me rodeé de grandes colaboradores y ahora me siento mucho más fuerte después de esta película”, refirió.

Michel Franco (Ciudad de México, 1979) se quitará por unos minutos su rol de director de cine provocador y polémico para mostrar su faceta más relajada y juguetona en una charla de amigos. Será en el programa TAP, Taller de Actores Profesionales, bajo la conducción de Óscar Uriel, que se transmitirá hoy a las 20:00 horas, por Canal Once.



Más que una entrevista de televisión, Franco adelanta que será una plática de viejos amigos donde su trabajo como escritor y director de cine será el eje conductor para reflexionar sobre qué función puede tener el cine en la sociedad, cómo es la labor de un productor y en qué momento se encuentra la producción cinematográfica en México.