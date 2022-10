Isabel Vaca encuentra un espacio para su obra en el FICM

MORELIA. Isabel Vaca es la directora de cine que ha ido abriéndose paso a nivel mundial desde el Estado de México, y la capital michoacana ha sido parte esencial en su crecimiento, a través del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Egresada de la licenciatura en Comunicación con especialización en Cinematografía en la Universidad Anáhuac México Norte, Estado de México, Isabel explicó qué es Morelia y el FICM en su vida

“Al recordar este festival vienen a mi mente muchos recuerdos, de hecho tuve la suerte de que mi primer cortometraje Dionisio (2015), se estrenara ahí. Fue mi primer festival de la vida y seis años después, en 2021, pude presentar mi primer largometraje”.

De la escuela al FICM, así fue su acercamiento

Dionisio fue el primer trabajo cinematográfico que Isabel Vaca realizó, y fue un cortometraje donde abordó la historia de un niño en un pueblo que hacía milagros.

“Con esta cualidad se comienza a hacer famoso dentro del pueblo, pero al único que no le gusta hacer milagros es a él, porque se cansa de que todo el pueblo lo esté buscando. Entonces al final su mamá se enferma, y tiene que demostrarle a los demás que es capaz de curarla”, cuenta del corto protagonizado por la actriz Ángeles Cruz.

“Esta historia la tomé de un cuento que escribió una tía, mientras yo estaba en la Anáhuac debía titularme con un cortometraje y no tenía muchas historias en mente y lo adapté a la pantalla”, explicó Isabel, quien fue parte de la compañía productora y distribuidora mexicana Mantarraya Producciones.

Relacionando la situación del personaje principal, Isabel aseguró que ella no se ha cansado cuando le piden apoyo o tiempo.

“Creo que la carrera de cine o la de directores en general es muy larga y cansa de cierta forma porque es difícil. Es difícil levantar los proyectos, desarrollarlos, buscar el dinero y verlos materializados, para después buscar el público, se vuelve un camino largo y cansado. Es un trayecto en el que uno debe ser perseverante y al final tiene sus cosas increíbles y más cuando la ves en la pantalla grande”.

Temporada de campo, su primer largo en el FICM

En la décimo novena edición del FICM, Vaca participó como directora y guionista con Temporada de campo, cinta que formó parte de la Sección de Documental Mexicano. Este largometraje narra la historia de Bryan, un niño que trabaja con toros de lidia y que muestra a menudo el orgullo de convertirse en un vaquero durante un verano que pasa al lado de su abuelo y sus tíos.

“Es una reflexión sobre la madurez, esta película muestra a Bryan, un niño de 12 años que vive en un pueblito de Jalisco y quien sueña con ser vaquero. Este proyecto habla de lo que es crecer, retrata esa etapa en la vida donde estamos perdidos y no sabemos a dónde vamos. En este caso, Bryan vive la separación de su papá porque él se fue a Estados Unidos y no lo conoce, entonces el niño se quiere salir de la escuela para internarse en el campo”.

Estas piezas del rompecabezas tienen mucho de la esencia de Isabel, pues al hablar del crecimiento y la madurez, reflejó parte de lo que ella ha aprendido en lo personal y laboral.

“Es un proyecto muy personal porque se filmó en el rancho de mi familia en Jalisco, y mucho el proyecto empezó porque yo quería hacer algo que hablara del campo, que mostrara a los animales y a los vaqueros porque es el mundo en el que crecí y me fascina, entonces después de varios años de trabajo surgió cómo contar la historia”.

La cineasta aceptó, el personaje de Bryan tiene muchas cosas en común con ella, en su forma de ser y en su búsqueda.

“Los dos crecimos en el campo y a los dos nos fascina ese mundo. Es muy especial este proyecto para mí”.

Desde sus inicios en el cine a la actualidad, en este 2022, el proceso de maduración de Isabel ha sido bastante amplio.

“De mis equivocaciones he aprendido, y esta cinta fue una gran maestra, aprendí muchas cosas, como tener paciencia y ser necia con lo que quiero en el buen sentido, a no darme por vencida cuando un fondo o un festival me rechace, eso no hará que tire la toalla”.

Aunque en este festejo por los 20 años del FICM, el proyecto de Isabel no quedó seleccionado para estar dentro de la competencia, eso, dijo, no impedirá que esté presente en este evento único.

“Estoy emocionada por ir a ver las películas de este año porque la mayoría de la selección oficial son de mujeres y además me tocan mucho. El proyecto que yo envié y no quedó, lleva por nombre Spinning, trata de un asesinato, es un humor negro y todo lo que sucede después, y bueno, es normal que no te acepten, ahorita tengo algunas opciones de otros festivales donde moverlo y ya estoy en esa decisión de dónde estrenarlo, yo seguiré buscando puertas y el proyecto busque su propio camino”, concluyó.