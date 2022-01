La Divina Gula, mañana documental de Dayvasos en Netflix

Juan David Lorenzana Hernández, dueño y creador del concepto Dayvasos JN, que ha cobrado fama a nivel internacional vuelve a ser noticia al ser requerido para una serie de Netflix titulada “La Divina Gula” donde se presentará en cada capítulo dos o tres giros de diferentes negocios de la República Mexicana que enaltecen a su respectivo estado.

Es Dayvasos el que va por Chihuahua y mañana se transmitirá el documental a través de la plataforma streaming estadounidense y en exclusiva Juan David Lorenzana conversa de este tema con El Heraldo de Chihuahua.

El fundador señala que su negocio inició en noviembre del 2007 cuando preparó su primer clamato, ello debido a un cliente que había dejado de ir a comprar cerveza en su expendio para ir a comprar un clamato a otro lado, indicando a su consumidor que él le podría prepararle uno para que no se fuera a otro lado, fue así como empezó la historia de este exitoso establecimiento el cual ya cuenta con varias sucursales en diferentes partes del país y en Estados Unidos.

La aprobación y aceptación que ha tenido su producto en el público se debe, dice, a: “Mi padre me enseñó a trabajar, y una de ellas es que me dijo que las cosas se tenían que hacer bien, así como empecé con el primer clamato jamás le quise cambiar la receta, no quise moverle, ni comprar cosas baratas para ahorrarme unos centavos, entonces desde el inicio hasta hoy son los mismos ingredientes, a pesar de que los insumos han incrementado considerablemente, yo prefiero subir el producto en vez de mantener el producto bajo y con mala calidad, entonces siento que esto es parte del éxito, y otras de las cosas es que nosotros usamos medidas, en otros lugares lo hacen al tanteo, echan los líquidos sin medir y aquí usamos tacitas medidoras para echar los mililitros que deben de llevar cada uno de los clamatos, también el trato al cliente que es muy importante”.

David, hijo del dueño y quien atiende la matriz aquí en la capital, comentó sobre una broma que había hecho su padre hace unos 8 años aproximadamente, indicando que él saldría algún día en Netflix, al respecto el señor Lorenzana informó: “Un día que andaba de vacaciones en Los Ángeles, California, vi a lo lejos las letras de Netflix y me paré ahí en un ‘freeway’, me bajé y me tomé una selfie apuntando con el dedo, la subí a mis redes sociales y escribí en forma de chascarrillo: “Estoy aquí en Los Ángeles y mañana tengo una plática con los de Netflix para hacer una serie de Dayvasos, ja ja ja”, y bendito Dios, en febrero del 2021 recibí una llamada donde me informaban que andaban buscando un negocio exitoso en Chihuahua, vino una persona nos apalabramos, él envió la propuesta a México les gustó y me hablaron entonces llegó la productora para filmar este documental”.

Para dar un ejemplo de la magnitud del gran éxito que ha tenido este producto en la capital actualmente cuenta con 28 sucursales, sólo por mencionar algunas como en: Delicias, Juárez, Camargo, Cuauhtémoc, Namiquipa, Valle de Allende, Creel, Guachochi, igualmente en Guadalajara, Zacatecas, Villahermosa, Morelia, Aguascalientes, Zapopan y en El Paso, Texas.

Y para confirmar el gran auge que tiene este emprendedor chihuahuense fue reconocido en el año 2014 por Guinness World Records como el que mayor cantidad de cocteles sin alcohol ha preparado en 12 horas, logrando 8,880 Dayvasos, en Chihuahua capital, título que ostenta hasta este momento.

Juan David Lorenzana Hernández hace una cordial invitación para que disfruten de este programa que se transmitirá por esta empresa de entretenimiento Netflix, y acudan a la sucursal de Distrito Uno donde en un ambiente de comodidad podrán visualizar en pantallas este documental, acompañados de un Dayvaso.

DATO

El nombre deriva de las iniciales de los nombres de los hijos del dueño que se llaman David y Vanessa, de ahí que se desprenden todos los productos como Dayva y JN es Juan y Nancy, los padres