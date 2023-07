“La vida del General Villa”: ¿Cuánto ganó por su primera película en Hollywood?

Se sabe que el general Francisco Villa marcó la historia de México, en particular la historia de Chihuahua, pero poco se sabe de su impacto en la historia del cine. Su primera película “The Life of General Villa” fue filmada en 1914, en pleno apogeo del movimiento revolucionario, y no sólo fue un parteaguas en la historia del Séptimo Arte, sino que también sirvió para patrocinar la Revolución Mexicana.

De hecho, la principal razón que pudo mover al revolucionario para emprender la aventura del cine pudo ser que lo consideró una oportunidad para financiar a la División del Norte, su ejército rebelde.

Y es que Mutual Film Corporation, la compañía productora de esta película le ofreció un generoso contrato que incluía un anticipo de $ 25,000 dólares y además le garantizaba la mitad de las ganancias totales de la película. No queda claro a cuánto a ascendieron las ganancias de Villa, pero sí sabemos que los fondos que fueron empleados para el sostenimiento de sus soldados y la compra de insumos militares, en un momento en el que la rebelión necesita urgentemente de recursos.



A cambio, la compañía podría grabar sus batallas en vivo, y si se necesitaban más imágenes, el general Villa y sus hombres tendrían que recrear las escenas de guerra.

El contrato firmado por Francisco Villa se encuentra en un museo en la Ciudad de México en el Archivo Federico González Garza, folio 3057. Pero desgraciadamente la película, de un valor histórico incalculable, se ha perdido y sólo se conservan algunos fragmentos.

The Life of General Villa

La vida del general Villa (1914) es una película muda que narra la vida del revolucionario y es protagonizada por él mismo. Incluye como se mencionó arriba escenas reales de la reyerta revolucionaria, pero también partes dramatizadas con actores.

Fue producida por D. W. Griffith. Entre las escenas dramatizadas de la película destaca la actuación del director de cine Raoul Walsh quien interpretó a Pancha Villa joven.

De la película se desconoce si existe alguna versión completa, pero lo más probable es que se haya estropeado por completo. Así que sólo quedan fragmentos sin editar y fotografías para la publicidad.