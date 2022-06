Llevarán la historia del Palacio Alvarado a la pantalla grande

La novela del libro "Palacio Alvarado, su historia", se llevará a la pantalla grande, luego de que la escritora de la obra literaria Guadalupe González, lograra posicionarse entre los cinco proyectos de la categoría literatura que serán impulsados por medio del Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes de Chihuahua Eká 2022.

La adaptación de la novela contará con la colaboración del escritor y director de cine, Pancho Rodríguez, quien ha sido alumno de personalidades como Juan Carlos Tabío y Guillermo del Toro, mismo que por más de 20 años ha escrito y dirigido cine, series, televisión, literatura, teatro, radio, videohomes, campañas políticas y publicidad.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, dio a conocer los proyectos que serán beneficiados por el Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes “Eká” 2022.

El comité dictaminador, integrado por 24 expertos y expertas con residencia fuera del Estado de Chihuahua y pertenecientes al Programa de Interacción Cultural y Social (PICS) del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sacpc) de la Secretaría de Cultura Federal, seleccionó 46 proyectos de acuerdo a su calidad artística y pertinencia cultural, viabilidad técnica y financiera, así como innovación e impacto social.

Uno de estos proyectos seleccionados fue la adaptación de la novela "Palacio Alvarado, su historia”, de la escritora parralense María Guadalupe González, a guión cinematográfico.

Por lo anterior, la escritora comentó que luego de que Guillermo del Toro pusiera en Guadalajara una sala especial de cinematografía, se inscribió a un curso al respecto para saber hacer guión de cine, antes de entrar a la participación del Eká.

Destacó que gracias a la pandemia, los cursos virtuales se hicieron famosos y es así cómo pudo inscribirse a este curso; sin embargo, lo cancelan. Comentó que el maestro a cargo del curso era Pancho Rodríguez, por lo que decidió seguirlo en redes, y le escribió un mensaje exponiéndole sobre la cancelación del curso.

“Mi sorpresa fue que me contestó, hicimos una videollamada, le hable del Palacio Alvarado y me dijo que le gustaba la historia, pero me dijo que tenía que aprender a hacer guión de cine, me introdujo a un curso privado, y resulta que ya cuando se termina, le tuve que mandar mi trabajo y se hizo una especie de amistad, sale el libro de la novela del Palacio Alvarado, vio el impacto, revisó el guión y me dijo que le parecía muy bien, que hiciéramos la película”, expresa la escritora.

Comparte que para ese tiempo, salió la convocatoria del Eká, en donde se agregó una categoría para guión de cine, por lo que decidieron participar y fue así como emprendieron este proyecto.

Guadalupe González mencionó; “Me considero aprendiz de guionista todavía y voy a hacer el guión de cine con el maestro Pancho Rodríguez, solamente entra la historia del libro con la autora María Guadalupe González Ávila, obviamente esto no nace sin el colectivo Sal de Luz, Silvia Alonso y su iniciativa me lleva a hacer un libro y agradezco a mis compañeros todo su apoyo, entrar en una terna de cinco es súper difícil, es un logro porque en el estado hay mucha gente creativa, la verdad me siento muy feliz, es un sueño cumplido ver que mi novela va a convertirse en un guión de cine".

"Representa como escritora algo bien grande que a un director de cine le interese mi novela como tal, porque eso no es fácil, no se da cualquier día, estoy feliz porque si lo emprendí fue porque mi ciudad necesita más turismo, necesita impactar, darse a conocer por eso también hicimos el libro, entonces pensar que lo podemos llevar a la pantalla grande me llena totalmente el corazón. Me motivó el amor por mi ciudad, por escribir, esto significa una ayuda para todos y la satisfacción tan grande de ver mi novela convertida en una película”.

Cabe mencionar que Pancho Rodríguez, ha sido alumno de grandes personalidades del cine como Emilio García Riera, Jaime H. Hermosillo, Bertha Navarro, Ruy Guerra, Juan Carlos Tabío, del ganador del Óscar, Guillermo del Toro, del ganador de la Palma De Oro, Guillermo Arriaga, y del médico de guiones Hollywoodense Syd Field, autor de “Screenplay”.

En sus inicios, escribió más de una docena de largometrajes para la pantalla chica, y es director de dos obras que destacaron por parodiar y homenajear al género: “Balas Salvajes” y “Ulises y la Puerta de los Titanes”. La segunda es una mezcla inusual del cine de matinée con el viaje del héroe, que Joseph Campbell detalla en su libro “El Héroe de las Mil Caras”. Formó parte del festival “Rojo Sangre” en Buenos Aires, Argentina, en la sección “Mad Mex”, ambas se distribuyeron en México y E.U.