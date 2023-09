Nominan a directora chihuahuense a los premios Ariel

La directora, guionista y productora chihuahuense Minerva Elisa Rivera Bolaños, logró un éxito más en su trayectoria del séptimo arte al estar nominada en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción en los premios Ariel 65, otorgados por la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas con su trabajo “En cualquier lugar”.

Aunque no logró el primer lugar, fue un gran mérito al ser una de las cinco nominadas únicamente de todo el país, donde participaron 65 cortometrajes inscritos de toda la nación, sobre ello habló con El Heraldo de Chihuahua y expresó: “Pues no ganamos, pero tuvo una gran recepción, actores como Roberto Sosa se me acercaron a decirnos que les gustó mucho el corto y a desearme suerte y fue un gran evento, que en esta ocasión, por primera vez tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, este fin de semana pasado”.

"En cualquier lugar" cuenta la historia de Azalea, una niña de 5 años quien crece en una familia tradicional mexicana, rodeada de tradiciones y costumbres que nadie nunca se atreve a cuestionar; su abuelo es su cuidador principal, ya que sus papás siempre están trabajando, y éste se aprovecha de la cercanía con su nieta para abusar de ella, por lo cual Azalea tiene que tomar medidas desesperadas para acabar con la violencia a la que está siendo sometida.

¿Cuál es su mensaje?

Se le cuestionó a la chihuahuense por qué eligió ese título: “Porque este tipo de situaciones podrían suceder en cualquier lado y ‘hasta en las mejores familias’. México es uno de los países con mayor índice de abuso infantil, pero la cultura del abuso infantil permea todas las sociedades, occidental y oriental y nos hace falta mucho trabajo para acabar con ella.

Por ello, desde que Fanie Soto (la coguionista), me presentó esta idea, nuestro mensaje más fuerte ha sido ‘la acción’, que parte del ciclo de ser víctima también puede ser tomar acción al respecto y dejar de ver a las víctimas como seres indefensos, cuestionar el concepto de ‘buena’ y ‘mala’ víctima. La ‘víctima’ que nosotras retratamos es una ‘mala víctima’ según la sociedad, porque se está defendiendo y eso no es común verlo ni en el cine ni en la vida.

La sociedad sigue esperando que nos quedemos calladas y suframos en silencio, lo cual sólo perpetúa la violencia. Hablo de la manera en que se ignora a las infancias y del machismo recalcitrante que aún permea nuestra sociedad y afecta a mujeres de todas las generaciones. También el cortometraje está lleno de analogías y simbolismos para jugar con los prejuicios del espectador, de alguna manera intentando preguntarle ‘¿qué es violencia para ti?’ porque para mí que una niña se defienda no tiene nada de violento y todo de justo y de triste pensar cuántas infancias no han sido lastimadas por sucesos como éstos”, señaló Minerva.

Las actrices y actor de “En cualquier lugar fueron” son: Litzy Ruiz, Cinthya Hernández, Tania Noriega, e Izack Karra, donde el resto del reparto, dijo, no eran actores, eran gente real del pueblo.

Satisfacción por su trabajo

Por otro lado, sobre la satisfacción que le ha dado este nuevo trabajo manifestó: “Estoy muy contenta del alcance que ha tenido este corto, de esta nominación, pero también de que he tenido la oportunidad de mostrarlo y dialogarlo con gente de otros países, recién se proyectó en Dinamarca y fue increíble conocer a la gente allá y su industria, te abre mucho la perspectiva.

“Para mi es un mensaje muy importante y espero ayude a dar visibilidad a más historias escritas y dirigidas por mujeres con mensajes fuertes con responsabilidad social y que se apoyen estas luchas en la vida real, no sólo en la pantalla.

“Asimismo, la noticia sobre la nominación me la dio una amiga actriz por medio de Instagram, pero se hace del conocimiento público en una rueda de prensa que tuvo lugar en la Ciudad de México; y me sorprendió mucho la noticia, la verdad no me lo esperaba en lo absoluto, pues es un corto bastante fuerte sobre temas que creo que la gran mayoría de la gente no se atreve a enfrentar.

Quiero destacar que para mí ser creadora audiovisual es una gran responsabilidad, pues hemos comprobado a lo largo de la historia que el cine y el audiovisual influyen de gran manera en el mundo, es una gran parte de nuestra cultura y definitivamente influye en la vida de la gente.

Tengo fe de que con mi trabajo puedo ayudar a dejar un mundo mucho mejor de como yo lo encontré. Para mí el cine es cambio, movimiento, revolución y comunidad, pero no sólo frente a la pantalla sino también detrás, en cómo trabajas y cómo tratas a la gente, sino sólo es hipocresía y no cambia nada.".

Su trayectoria

Minerva Elisa Rivera Bolaños es egresada de la Licenciatura en Realización Cinematográfica del Centro de Capacitación Cinematográfica (2022), y este cortometraje fue su tesis.

Otra de sus facetas artísticas es que trabaja como primer asistente de director, su último trabajo fue con la directora Ángeles Cruz como asistente de dirección para Valentina o la Serenidad.

como asistente de dirección para El primer corto en el que estuvo fue el de su hermana hace 19 años en Chihuahua, cuando aún estaba en la preparatoria, hicieron un casting donde estudiaban, La Salle, teniendo ya profesionalmente 12 años en el medio.

De igual manera ha realizado “Una buena persona” , 2023, del género ficción de 23 minutos, fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato , siendo producido con el apoyo de la convocatoria Procine 2022.

, 2023, del género ficción de 23 minutos, fue , siendo producido con el apoyo de la “En cualquier lugar” 2022, de ficción, 13 minutos, ha estado ya en más de 30 festivales a nivel internacional y ha ganado 10 premios y menciones especiales.

2022, de ficción, 13 minutos, ha estado ya en más de 30 festivales a nivel internacional y “Ella del siglo XXI” 2021, de ficción, 8 minutos, ganó mejor guión del 48HFP.

2021, de ficción, 8 minutos, “Te quiero, Alejandra” 2018, S16mm/ Ficción, 15 minutos, triunfando en el Festival Feminista del Sureste Proyectadas 2020, entre otros más.

2018, S16mm/ Ficción, 15 minutos, triunfando en el 2020, entre otros más. “Ven” 2013 / DCP/ CAAV, Guadalajara/ 11min - Estuvo en el Festival.

Proyectos en puerta

“Actualmente estoy desarrollando mi ópera prima ‘Caminos para volver a casa’, un largometraje roadmovie sobre la maternidad, la amistad entre mujeres y la violencia obstétrica a manera de comedia, en coproducción con Varios Lobos, el cual está buscando alianzas e inversionistas para, si todo sale bien filmar a finales del 2024 o inicios del 2025.

“Con este guión gané el apoyo para reescritura de Imcine en el 2022 y el premio a Mejor Guión de Largometraje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en el 2022."

Dato: el cortometraje se filmó en Ixtlilco El Grande, Morelos, muy cerca de Tepalcingo, Morelos, y tiene una duración de 13 minutos