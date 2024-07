Presenta la Cineteca Chihuahua la película "Tres hermanos"

En su penúltimo día de la 75° Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional en Chihuahua, este 15 de julio, a las 18:30 horas, exhibirá la cinta “Tres hermanos”, siendo un largometraje de ficción y drama, dirigida por Francisco J. Paparella, con clasificación C, sólo adultos. La entrada es libre, así que disfruta de sus últimas funciones que ofrece este recinto cultural.

La sinopsis de esta cinta habla de tres hermanos cazadores que se enfrentan a la naturaleza y a sí mismos. El menor se siente atraído por un compañero de jiu-jitsu. El mediano es diagnosticado con cáncer testicular. Y el mayor pierde su trabajo en un barco pesquero y vuelve al pueblo enganchado a la cocaína.

Francisco J. Paparella firma un trepidante y febril cruce entre western y thriller poblado por personajes ásperos y complejos, por cuya sangre corren traumas, alcohol y violencia. El realizador encierra a sus protagonistas en un paisaje inhóspito de la Patagonia argentina, un escenario que, a golpe de inundaciones e incendios, moldea masculinidades tóxicas a las que mueve la mera supervivencia.

Es de destacar que la crítica de expertos en el séptimo arte indicaron que ahora, en su segundo largometraje, el director argentino vuelve a enlazar inextricablemente las fuerzas de la naturaleza con la vida íntima de sus personajes. Esta vez, los protagonistas son tres hermanos, un trío de cazadores y taladores de árboles de la cordillera andina lidiando con sus respectivos problemas ya mencionados; mientras tanto, las constantes lluvias y las fugas de una presa amenazan con inundar el aserradero donde trabajan.

El agua es una presencia constante en la película que amenaza con arrasar el sustento económico de los hermanos, pero también su frágil estabilidad psicológica. Al igual que su antecesora, Tres hermanos es el estudio de personajes encerrados en lo que hoy llamamos comúnmente “masculinidad tóxica”. Se trata de un examen de violencias heredadas, de deseos reprimidos, de culpas y enfermedades que intentar encontrar la cura en el trabajo, la cocaína o el rock pesado.

Acompañado de la destacable fotografía de Roman Kasseroller, el director argentino consigue trasladar visualmente la opresión que se cierne sobre estos hombres, encerrándolos con diferentes elementos (barcos, ventanas, etc.) pero sobre todo con ese bosque de altos pinos recientemente consumido por el fuego. Los hermanos no son capaces de detener ese torrente implacable de la naturaleza que crece y crece sin detenerse. Como madera mojada o como carne cruda, algo se está pudriendo dentro de ellos y al parecer no se quieren dar cuenta.

Premios y festivales

El largometraje de 86 minutos ha obtenido, en el 2022, el Premio Astor Piazzolla-Premio Especial del Jurado y los premios independientes a Mejor Director Argentino [D.A.C.], Mejor Dirección de Arte [A.A.D.A] y Mejor Diseño de Locaciones [A.P.P.L.A.A.]. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina.

Asimismo, en el siguiente año logró el Premio San Jorge de Oro a la Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Moscú. Rusia, también estuvo en la Selección Oficial de la sección Alquimias. SEMINCI (Semana Internacional de Cine de Valladolid. España); Sección Estreno Internacional, de igual manera se incluyó en el Festival Internacional de Cine de Morelia. México.

Selección Oficial de la sección Latinoamérica en Perspectiva, en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Cuba; otros galardones fueron Premio a Mejor Fotografía y Mejor Dirección de Arte. FAB (Festival Audiovisual de Bariloche, Argentina).