Proyectará el Museo Semilla "Yet to come the city in Busan", el concierto de BTS

Para todas las Army de Chihuahua, aparten el día 4 de mayo, ya que podrán disfrutar de la proyección del concierto “Yet to come the city in Busan”, a las 3:00 de la tarde en el Museo Semilla, evento que es organizado por Marisol Hernández, con quien puedes contactarte para recibir más información sobre esta transmisión de la agrupación surcoreana al teléfono 614 157 9313.

“Yet to come” fue el último concierto que BTS dio antes de anunciar su pausa momentánea como grupo para cumplir con su servicio militar obligatorio, este espectáculo del mundialmente famoso grupo de k-pop se realizó el 15 de octubre del 2022 en Busan, Corea del Sur, y al ser gratuito, reunió a aproximadamente 50 mil personas.

Después de dar a conocer la noticia, unos meses después Jim SeokJin, el mayor de los siete, se enlistó, actualmente todos se encuentran cumpliendo con su obligación para con su país y no se volverán a ver juntos hasta el 2025, que es cuando el último de los miembros lo termine, así lo dieron a conocer las estrellas.

Yet to come

Debido a que se trata del último concierto de BTS, “Yet to come” se convirtió en una película que se estrenó en febrero del 2023 y recaudó más de 29 millones de dólares en la taquilla global. Y como no podía ser de otra manera, el show lo cerraron con "Yet to come".

El título principal del álbum "Proof", que da nombre al evento, corona la noche con su esperanzadora visión sobre el futuro. Tomados de la mano, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, V, Jungkook y RM presentan reverencias a los miles de congregados en el espectáculo presencial y a quienes siguieron en vivo la transmisión; luego se retiran del escenario y coloridos fuegos artificiales son las últimas imágenes que observan del show los espectadores del live streaming.

BTS

Es un acrónimo de Bangtan Sonyeondan o "Más allá de la escena", es un grupo surcoreano nominado al Grammy que ha capturado los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo desde su debut, en junio de 2013.

Los miembros de BTS son: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, quienes han ganando reconocimiento por su música auténtica y autoproducida, actuaciones de primer nivel y la forma en que interactúan con sus fanáticos, BTS se ha establecido como íconos del pop del siglo XXI rompiendo innumerables récords mundiales.

Al mismo tiempo que ha ejercido una influencia positiva a través de actividades como la campaña “Love myself” y el discurso de la ONU "Speak yourself", asimismo, la banda ha movilizado a millones de fans en todo el mundo (llamado Army), dentro de sus triunfos se puede mencionar que ha logrado cuatro canciones número uno en un lapso de 9 meses

También ha realizado múltiples shows en estadios con entradas agotadas en todo el mundo y fue nombrado Artista de la TIME Año 2020; de igual manera, ha sido nominado a Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo para la 63ª edición de los Premios Grammy y ha sido reconocido con numerosos premios prestigiosos como el Billboard Music Awards, American Music Awards y MTV Video Music Awards.

Ha sido considerada la “boy band más grande del mundo”, además de recibir otros apodos y descripciones por diversos medios, entre ellos “Príncipes del Pop” por la revista Time y “el artista de K-pop más grande y exitoso del mundo” que puede “hacer cosas que ningún otro en su género” por Forbes. El vicepresidente sénior de Billboard, Silvio Pietroluongo mencionó que BTS es comparable con The Beatles y The Monkees y tan influyente como ellos.

Similarmente, la vicepresidenta de Nielsen Music, Helena Kosinski dijo que “aunque no fue el primero en abrir las puertas del K-pop a nivel mundial, fue el primero en alcanzar la popularidad. No sólo atraen únicamente a los jóvenes, sino también a grupos demográficos de 50 y 60 años”, expresó.

Debido a su influencia, en 2018 el grupo dio un discurso en la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentó en el “Concierto de Amistad Francia-Corea: Los ecos de la música coreana” en París, frente a 400 oficiales, entre ellos el presidente surcoreano Moon Jae-in.

En ese mismo año, a pesar de que las medallas culturales se concedían tradicionalmente a personas con más de 15 años de logros destacados, el presidente de Corea del Sur les concedió a los integrantes de BTS la Orden al Mérito Cultural por su papel en la expansión de la cultura y el idioma coreano.