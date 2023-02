Triunfa chihuahuense “Bhe Torres” con guión de cine en el Festival de Toronto

De nuevo Chihuahua es centro de atención debido al talento en las artes multidisciplinarias que ofrece hacia diferentes partes de la República Mexicana y fuera de ella, en esta ocasión el cineasta, escritor y productor audiovisual chihuahuense, identificado con el seudónimo “Bhe Torres”, de 31 años, obtuvo el Premio Internacional en Toronto gracias a su guión fílmico “Nocturna”, siendo del interés también de la plataforma de Netflix para realizar una serie la cual será estrenada en el 2025.

Ante este logro y dejar en alto a México el joven ganador expresó: “El guion de mi película lo terminé el año pasado, y me llevó realizarlo un año y medio más o menos, mi idea principal fue inscribirlo en varios festivales del mundo estando en España, Bogotá, Bruselas y también en Canadá en éste último país fue en el TIFF (Toronto International Film Festival), el cual es uno de los más importantes a nivel internacional.

“Se abrió una convocatoria para creadores en cuestión literaria de guiones únicamente, siendo en total 281 libretos internacionales los que se inscribieron, el Festival de Toronto eligió 22 proyectos, esto en cines se le llama selección oficial donde llevan los laureles, el nombre del festival, entre otros datos, logrando entrar en esos 22, el premio principal para los ganadores fue realizar un pitching, que significa explicar en un par de minutos de tu proyecto, cómo venderlo, cautivar a la persona que escucha sobre el trabajo del guión.

Bhe Torres / Foto: Cortesía | Luis Sánchez

“Estuvieron presentes las plataformas actuales que son: HBO, Amazon Prime, Netflix, entre otras, nos dividieron en grupos, y a mí me tocó con Netflix y HBO, me dieron 13 minutos para explicarles en inglés de que se trataba, ahí mismo me informaron que habían escogido 5 de los 22 para un premio económico, una placa oficial del TIFF y un draft card.

“Esto significa que los 5 ganadores tuvieron una tarjeta para ser drafteados en noviembre de este año por la plataforma que te haya elegido, en este caso mi proyecto fue elegido por Netflix para una serie en el 2025, pero creo que el llamar la atención de estas plataformas ya es un triunfo, de igual forma nos dieron un estímulo de 3 mil 500 dólares”, expresó emocionado “Bhe Torres”.

“Nocturna es una carta de amor al paso del tiempo. Al monstruo que se lleva personas, memorias, recuerdos, emociones y sentimientos. En cada personaje, cada diálogo y cada página, pueden encontrar algo de mí y de mi incesante búsqueda de la trascendencia, pero también es un cúmulo de experiencias visuales, emocionales, sentimentales y un retrato de todas las personas que el universo ha puesto en mi camino. Algunas ya no están, otras permanecen y tal vez en el cosmos, hay algunas que están por llegar. ¡Nocturna es y se la debo a todos ustedes!”, indicó el cineasta.

El proyecto entró en una categoría ficción-terror, la historia no es lineal, sino que se cuenta de una manera fragmentada, donde indica qué pasaría si se detuviera el tiempo para todos y más en la noche, “estoy orgulloso porque se reconoce un proyecto mexicano, chihuahuense de género de terror”, dio a conocer.

“Bhe Torres” cuenta con licenciatura en Comunicación, egresado de la Universidad Regional del Norte, asimismo, fue coordinador de comunicación CODIPACS y coordinador estatal de la Tarahumara, productor general Global Media (TV por cable), fundador de Ghostland Entertainment (producción audiovisual y redes), productor general de LLPA (podcast Spotify+YouTube), oficial seletion pin (Seattle, Bogotá, Guanajuato, Madrid, Los Ángeles), productor y director de más de 27 videos musicales en Chihuahua.

DATO:

En la actualidad se encuentra en pláticas para realizar un cortometraje con “Nocturna” en el arco dramático, también desea participar en el Festival de Cine de Chihuahua en mayo