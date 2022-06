Cineteca Chihuahua exhibirá películas a favor de la inclusión con el ciclo de cine “Love is Love”

César Quintana, responsable de la Cineteca Chihuahua, hace una invitación a los chihuahuenses para que asistan a las proyecciones gratuitas que están preparadas en conmemoración al Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que se titula “Love is Love”, que se realizará del 22 de junio al 2 de julio a las 6:00 de tarde en la Cineteca ubicada en la Plaza Cultural Los Laureles.

Se proyectarán siete largometrajes que, a través del séptimo arte promueven la inclusión y los derechos de la comunidad LGBTIQ+, (lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer), iniciando este miércoles 22 con “Bent”, filme que regresa la historia de dos judíos, Max y Rudy, quienes en plena persecución nazi, viven una desenfrenada vida en Berlín, en la que participan los propios gerifaltes del partido.

Foto: Secretaría de Cultura

El jueves 23 se expondrá la película “Call me by your name”, realizada en 2018, que narra una breve, pero intensa relación amorosa entre dos hombres, uno de ellos adolescente y el otro adulto, ambos dan vueltas cerca del otro, pero se mantienen a la distancia, queriendo mostrar indiferencia para disfrazar su interés. Al día siguiente se exhibirá la cinta “Carol”, ambientada en los años 50, relata la vida de Therese Belivet, quien conoce a Carol, una mujer seductora con una vida mejor que la suya, sin embargo, la mujer se encuentra atrapada en un matrimonio que no la hace feliz.

Para el sábado se presenta “Beach rats”, ganadora del premio al Mejor Director en el Festival de Cine de Sundance. Trata sobre un adolescente que, mientras pasa fuertes momentos familiares, explora su identidad sexual, al tiempo que convive con sus amigos delincuentes.

Foto: Secretaría de Cultura

El miércoles 29 se exhibirá el clásico “Secreto en la montaña”, nominada en el 2006 como mejor película en los premios Oscar, es una historia de amor, al mismo tiempo que un reflejo de la soledad y la opresión social. De igual forma, el jueves 30 llega la película “La Chica Danesa”, cinta basada en la novela de David Ebershoff, una recreación libre a partir de los diarios y la correspondencia que escribió Lili Eben, en los que cuenta la lucha que significó para ella dejar atrás la vida del pintor Einar Wegener para poder convertirse en la mujer que realmente era por dentro.

Para finalizar el ciclo, el día sábado 2 de julio se muestra el rodaje “Yo soy Simón” (Love, Simón), que cuenta la tranquila y sencilla vida del joven Simon Spier, como la de cualquier adolescente, excepto por un gran secreto que no ha podido compartir con su familia y amigos: él es gay.

Foto: Secretaría de Cultura

El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ se conmemora cada 28 de junio recordando los disturbios que ocurrieron en Stonewall (Nueva York, EE. UU.), en 1969, que marcan el inicio del movimiento a favor de los derechos de la comunidad.

Para mayores informes, ingresar a la en la página de Facebook @CinetecaChihuahua, o llamar al teléfono (614)-214-4800 extensión 257.