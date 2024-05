Conciertos Candlelight en Chihuahua: Cuándo son y cuánto cuestan los boletos

Los Conciertos Candlelight son una experiencia artística que buscan combinar la arquitectura con la música en vivo. Esta combinación de elementos crea un ambiente íntimo y acogedor que transporta al espectador a otro lugar y tiempo, permitiéndole disfrutar de la música de una manera única y especial.

Afortunadamente para los amantes de la música en vivo en Chihuahua, estos Conciertos Candlelight estarán en la ciudad. Aquí te decimos cuándo son y cuánto cuestan los boletos.

¿Qué son los conciertos Candlelight?

En los últimos años se ha popularizado el término “Conciertos Candlelight” en el mundo del arte experiencial, el cual se refiere a conciertos bajo la luz de las velas. Además, tienen la característica de que se realizan en los sitios más bellos y emblemáticos de las ciudades en las que se presentan.

Los Conciertos Candlelight se llevan a cabo en recintos pequeños y con una bella arquitectura, que hacen que la experiencia y el ambiente sean únicos e íntimos, incluso son presentados en espacios abiertos, con un aforo aún más limitado.

Lo que distingue a este tipo de conciertos del resto es que se desarrollan en edificios o lugares emblemáticos de las ciudades, ofreciendo una experiencia perfecta para disfrutar de la música en vivo, algo que muchas veces no sucede en los conciertos tradicionales o en festivales de música.

Otra buena razón para asistir a un Concierto Candlelight es que puedes conocer lugares de tu ciudad que no sabías que existían.

El concepto de estos conciertos surgió en el continente europeo, con el objetivo de ofrecer eventos musicales para poco público en sitios de impresionante arquitectura, ya sea museos, iglesias o casas antiguas.

Cuándo y dónde serán en Chihuahua

Para fortuna de los amantes de la música, los Conciertos Candlelight llegarán a Chihuahua con dos fechas y varios horarios, ofreciendo tres presentaciones distintas. Los conciertos se llevarán a cabo en el Teatro Fernando Saavedra, ubicado en la avenida División del Norte 2301, Magisterial Universidad, Chihuahua, 31200

El primer concierto será el Candlelight: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi el 19 de julio a las 19:00 horas. Se espera que interpreten La Primavera: Allegro/Largo e Pianissimo/Allegro Pastorale, El Verano: Allegro non molto/Adagio e Piano/Presto, El Otoño: Allegro/Adagio Molto/Allegro y El Invierno: Allegro non molto/Largo/Allegro, con intérpretes de Cuarteto de Cuerdas - Formado por violines, viola y violonchelo.

El segundo es Candlelight: Tributo a Queen el viernes 19 de julio a las 21:00 horas. Se espera que interpreten algunos de los mejores éxitos de esta banda, como lo son: You’re my Best Friend, Another One Bites the Dust, Under Pressure, Killer Queen, entre otros, con intérpretes de Cuarteto de Cuerdas - Formado por violines, viola y violonchelo.

El tercero es Candlelight: Tributo a Coldplay, el sábado 20 de julio, con dos horarios disponibles: 19:00 o 21:00 horas. Se espera que toquen algunos de sus mejores temas, como Fix You, Yellow, Clocks, Viva La Vida, The Scientist, entre otras, con intérpretes de Cuarteto de Cuerdas - Formado por violines, viola y violonchelo.

Los precios para los Conciertos Candlelight en Chihuahua son:

Zona C: $459.00

Zona B: $659.00

Zona A: $859.00

Primera Fila: $1,019.00

Foto: Captura de pantalla / Fever.com

Todos los conciertos tendrán una duración de 60 minutos aproximadamente y la apertura de las puertas será 45 minutos antes, y no se podrá acceder una vez que inicie la función. El evento es para público a partir de los 8 años y los menores de 16 años deberán acudir acompañados por un adulto. Además, tendrán accesibilidad para personas en sillas de ruedas.

Los boletos ya están a la venta en la plataforma Fever, en el siguiente enlace: https://feverup.com/es/chihuahua/candlelight.