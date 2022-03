Concurso Aerial 2022 da a conocer a ganadores

En el presente mes se llevó a cabo el Tercer Concurso de Aerial 2022, Acrobatic 2022 (acro-danza) y el primer de Royal Hip Hop 2022 en el Teatro de la Ciudad donde las ganadoras y ganadores fueron: Andrea Durstewitz como reina de acrobacia del instituto Dantzari Escuela de Danza; Valeria Isabel Ramírez Peña, reina aéreo, VA Cirque Studio; Fátima Mariñelarena Contreras, reina hip hop, Stylo; Jesús Esteban Piñón Campero, rey hip hop, Stylo; Iván Díaz, príncipe acrobacia, Dantzari Escuela de Danza; Alejandro Meléndez, príncipe hip hop, Divas Dance; y Luis Alberto Nava Aragón, príncipe aéreo, StuDanza.

Las categorías que participaron fueron Aéreo (principiantes, intermedios y avanzadas); acrobacia little dancer, acrobacia junior, teen, adulto; y hip hop, donde se inscribieron 334 bailarinas y acróbatas de 21 academias de todo el estado de Chihuahua; los criterios a calificar fueron: técnica de telas, ejecución, musicalidad, vestuario, presencia escénica y coordinación.

Los jueces calificadores en el Estatal de Hip Hop fueron: Gerardo Reyes, conocido como “Gato, maestro, coreógrafo y bailarín de hip hop con 22 años de experiencia, campeón nacional y mundial en el hip hop internacional 2021 con su grupo Six One Four. Dizán Siqueiros, maestro, coreógrafo y bailarín con 10 años de carrera, integrante del grupo Six One Four, y participó en el reality de Televisa El Retador. Ángel Gamboa, campeón nacional juvenil en patinaje artístico sobre hielo, con 15 años de trayectoria en gimnasta, acróbata aéreo, jazz contemporáneo y hip hop solista en Show World on Ice Disney.

Foto: Cortesía | Clara Yañez

Asimismo, el jurado calificador para el Estatal de Arocabia estuvo conformado por: Mago Salas, entrenador de gimnasia artística, formación de atletas para competencias estatales y olimpiadas nacionales, especialista en Metodología de Elementos Acrobáticos. Marco Antonio Estrada Silva, coach de entrenamiento funcional, entre sus logros deportivos se encuentra primera medalla de oro nacional en la modalidad de anillos, dos veces seleccionado a la Olimpiada Nacional, certificado como sicólogo deportivo por la UAP; y Ángel Gamboa.

Foto: Cortesía | Clara Yañez

Por otra parte, el presídium en el Estatal de Danza Aérea lo integraron: Ángel Gamboa; Gabriela Carrera, instructora y artista de circo en programa Cirque du Soleil en Punta Cana, República Dominicana, experiencia en danza aérea por más de 10 años, conocimiento en telas aéreas, aro, cintas aéreas, spanish web, bungee acrobático, danza y trapecio. Martell Ramírez Mendoza, instructora de telas, aro, pole dance y mástil aéreo; ha participado como en múltiples obras de teatro, festivales y show, así como en competencias nacionales.

DATO:

Los organizadores del espectáculo fueron el Comité Municipal de Danza Chihuahua, integrado por Katery González y Clara Yáñez; y Dance Royal Series