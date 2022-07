Conoce a Omar Chaparro como padre, hijo y artista desde el punto de vista de su papá

“Él nació un 26 de noviembre de 1974, por lo tanto va a cumplir 48 años este año, desde los 3 años manifestó mucha inquietud por imitar, hacer caras, hacerle de payasito, disfrazarse, llegaba visita y la hacía reír; llegó el tiempo en que entró a la escuela donde era un niño serio y tranquilo, era un alumno promedio, no sacaba buenas calificaciones, pero iba avanzando; ya de joven empezó a buscar trabajitos como bailarín logrando hacerlo en algunos bares donde imitaba a Michael Jackson, también entró a una maquiladora, después le entró como mesero, ya ganando su dinero desde los 15 años y ya no me pedía a mí para nada, desde esa edad fue independiente”, fueron las primeras palabras que dio en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua el padre de Omar Chaparro Jr.

Omar Chaparro Pérez habló un poco de la vida de su hijo Omar junior, sobre sus inicios, éxitos, cómo es como padre e hijo, los sustos que le ha dado, y por supuesto las grandes satisfacciones y lo orgulloso que se siente de él, así como de los demás integrantes de la familia. “Uno de los primeros triunfos y con el que se dio a conocer fue cuando conoció a “Perico” Padilla, quien lo invitó a trabajar en la estación D95 en el programa ‘Los Visitantes’ logrando mucho éxito y duró varios años; en el 2001, aproximadamente, decidió probar suerte en la Ciudad de México vendiendo todo lo que tenía aquí en Chihuahua, hasta su carro, y emprendió su sueño, donde después de tocar puertas por varios meses se le presentó la oportunidad de estar en el programa ‘Black & White’, asimismo, tuvo la oferta de integrarse a la segunda temporada del reality show Big Brother VIP, el cual ganó, de ahí en adelante le empezó a ir muy bien”, expresó el señor Chaparro Pérez.

“Me ha dado muchísimas satisfacciones, es un excelente hijo, es muy querendón, muy cariñoso con su mamá, conmigo, sus hermanas, nos ayuda mucho, nos ha echado la mano, la casa donde vivo me la regaló él, un vehículo a su madre, es muy generoso, nos ha dado viajes al extranjero, gracias a él conocemos algunos lugares de Europa, está al pendiente de nuestra salud nos tiene servicio médico con gastos mayores, nos invita a pasar las navidades junto a su familia”, indicó.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Sobre su trayectoria artística dijo que tiene más de 20 cintas formales más los doblajes en las películas Kun Fu Panda, de igual modo tiene otras que no se han estrenado, una de ellas que se filmó en Tijuana, Baja California, donde estuvieron presentes sus padres en los set de filmación, “en esta producción lo hicieron sufrir mucho porque lo hicieron subir 14 kilos, pero ya los bajó, y hace varias semanas estuvo aquí en Chihuahua presentándose en la Feria de Santa Rita, y gracias a Dios tiene mucho trabajo, parece ser que le van a ofrecer de nuevo el programa ¿Quién es la máscara?; hizo cuatro temporada en Estados Unidos de Tu-Night, así como otras del mismo proyecto en Guadalajara.

Gossip Omar Chaparro habla sobre su nominación a Premios Juventud

De igual modo se le cuestionó la faceta de noviero de su hijo: “Fue lo normal, sí estuvo muy enamorado de una novia, pero no llegaron al matrimonio, sin embargo, conoció a “La Mojarrita” en la facultad, él es licenciado en Administración de Empresas de la UACh, y pues ya saben la historia todos, se enamoraron y se casaron”.

“Pero no todo ha sido felicidad, también ha tenido sus altibajos, una de ellas cuando fue con Derbez al Mundial y sintió que no lo ‘pelaban’, pero le sacó provecho a la situación escribiendo y sacó su faceta como conferencista”, cabe resaltar que en este lapso mismo Omar Chaparro Jr. confesó que pensó en el suicidio, pregúntale a su padre sobre si sabía de ello, “nos enteramos porque él lo dio a conocer en algunas entrevistas ante los medios de comunicación, pero no nos platicó para no ponernos tristes y preocuparnos; otro mal momento fue el negocio que tenía aquí en Chihuahua Bros Club, donde sus socios lo defraudaron y tuvo pérdidas; actualmente tiene un negocio de productos naturistas donde le va bien con su propia marca”.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Como padre es excelente, pero es muy enérgico con sus hijos, a Emiliano lo mandó a un campamento tipo militar donde hay mucha disciplina, a Andrea no salió muy buena para la escuela, pero sí en la actuación donde participa en la serie de Rebelde e hizo una película en España, la otra se encuentra estudiando en una escuela particular, está al pendiente de ellos”, dijo el señor Omar.

FRASE:

“Uno de los mayores sustos que nos ha dado junior es cuando se aventó un clavado en una pila llena de chapopote creyendo que estaba ya duro y no, era líquido, por poco se me ahoga ahí, tenía 8 años, era muy travieso”

DATO:

Omar Chaparro Junior le compuso a su esposa “La Mojarrita” Lucy Ruiz de la Peña la canción “Sigues tan hermosa”, que cuenta con 3 millones 700 mil reproducciones en YouTube