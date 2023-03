Maestras, alumnas e invitados especiales del Conservatorio de Música llevarán cabo el concierto “Homenaje a la mujer” en su tercera edición, que se desarrollará en el Teatro de la Ciudad, a las 20:00 horas, este miércoles 8 de marzo, evento que tiene entrada gratuita y que forma parte del Día Internacional de la Mujer, donde el público podrá disfrutar de diversos temas como: Edelweiss, de Richard Rodgers; You raise me up, de Josh Groban.

El Coro Femenino Infantil y Juvenil del Conservatorio está integrado por la maestra Évelyn Briones en la dirección; Éricka Rosales en el violín; Lorena Ramos como la flauta alto; Daniela López flauta bajo y Melissa Barraza en percusión.

Durante el programa se interpretará el tema “Eternal source of light divine”, de George. F. Händel, con Daniela Michel García Almazán, soprano; Keyla Saraí Rodríguez de la Rosa, piano; y Alma Guadalupe Peña Rayos, clarinete.

Chihuahua Día de la mujer 2023: Conoce las actividades que se realizarán para conmemorar esta fecha

El cuarto número se titula “Te quiero dijiste”, de María Grever, con Abigaíl Lerma, mezzosoprano. La siguiente melodía es “Noche hermosa”, de P. Sorozábal/Zarzuela Katiuska, con Silvia M. Padilla Chávez, soprano; en seguida “Cuarteto de cuerdas No. 6, Op.80”, de Félix Mendelssohn, con Abigaíl Portillo Pantoja, violín I; Claudia M. Serna Ramírez, violín II; Tanya I. Arellano, viola; y Malu Estevané, en el Cello.

Para la segunda parte del evento, las melodías serán: “Piazonore”, de Alexej Gerassimez, con la maestra Flor Ixchel Guzmán, piano; Sofía Ceniceros, vibráfono; posteriormente los asistentes podrán escuchar “Sueño de amor”, de Franz Liszt, con la maestra Flor Itzel Guzmán, piano; y la maestra Emma Vardanyan, voz / poema: "Los días nublados" de Naomi Camila Nevárez.

“Estudio 8”, de Héctor Villalobos, con Brenda Elizabeth Córdova, guitarra. “Danza Brasilera”, de Jorge Morel, con Brenda Elizabeth Córdova, guitarra; Compañía Danzarena, con Andrea Almora, Tania Núñez y Paola Quintana; para continuar con “Elogio de danza”, de Leo Bouwer, con la Compañía Danzarena y coreografía de la maestra Cynthia Aguirre, con Andrea Almora, Tania Núñez y Paola Quintana.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Un clásico es “La Llorona”, de dominio público, con el Grupo Latinoamérica femenil, y la maestra Diana Valencia, contralto; y por último “Tierra mestiza”, de Gerardo Tamez, con el Grupo Latinoamérica femenil, y la pianista acompañante maestra Flor Itzel Guzmán Pérez.

Es de señalar que el Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre.