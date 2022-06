Corrido de Chihuahua, el "himno" que describe todo el estado grande

El corrido de Chihuahua, se caracteriza por ser bastante bello y descriptivo, es una canción que fue escrita por Pedro de Lille y Felipe Bermejo.

Es considerada como el himno del estado grande y hace referencia a lugares como Parral, como una ciudad minera, Villa Ahumada y sus famosos quesos, asaderos y montados, Majalca y sus bosques y áreas naturales protegidas al norte de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua al hablar de el noble y viejo Real, porque uno de los primeros nombres de la ciudad fue San Felipe el Real de Chihuahua.

Pedro de Lille y Felipe Bermejo autores del Corrido de Chihuahua / Foto: Cortesía | Mediateca INAH

¿Quiénes son Pedro de Lille y Felipe Bermejo?

La inspiración para este famoso corrido, fue gracias a Felipe Bermejo Araujo, originario de Buenaventura, en coautoría con el célebre locutor radiofónico de la inolvidable XEW, don Pedro de Lille, pero ¿Quiénes eran?

Te contamos que pese a que Pedro Lille no es chihuahuense ya que nació en Guanaceví, Durango. Sus padres, Pedro de Lille Borja y María Aizpuru Álvarez. A los tres meses de nacido la familia se fue a vivir a Parral, Chihuahua y desde entonces él se sintió identificado y consideró como su hogar a Chihuahua.

Felipe Bermejo Araujo, en coautoría con el célebre locutor radiofónico de la estación de radio XEW, dieron vida a un corrido que se convirtió en el himno del estado norteño. Ambos personajes crearon uno de los corridos más bellos y descriptivos de todo México.

El Corrido de Chihuahua, fue la inspiración del distinguido parralense don Pedro de Lille Aizpuru y fue musicalizada por Felipe Bermejo, fue cantada por primera vez por Lucha Reyes, junto el acompañamiento del mariachi de Silvestre Vargas, obra de arte que nació de una noche de bohemia de estos personajes, aproximadamente por los años cuarenta.

Corrido se creó en una noche de fiesta

Durante un día normal y en el que no se preparó nada especial para realizar una producción en la estación de radio de la XEW, pero se contaba con la presencia de tanto Pedro Lille, Felipe Bermejo, el mariachi Silvestre Vargas y Lucha Reyes fue como comenzó todo.

Y es que entre platicas y risas; Felipe Bermejo, quien en aquellos entonces también era parte del Trío Los Mexicanos le dijo a Pedro Lille: “Pedro, casi todos los estados de la República tienen su corrido, como que a Chihuahua le hace falta el suyo. Tú siempre hablas maravillas de tu estado, de Parral, tu tierra, es famoso por lo que tú dices en la radio de su gente, pero no hay corrido, no hay una canción que lo describa. Qué te parece si armamos ahora mismo uno y si no pues que quede en el intento.”

Entre copas y coros con melodías tarareadas fue cómo comenzó la idea de crear el corrido de Chihuahua, por lo que empezaron a mencionar los lugares más significativos para Pedro. Cabe destacar que sus compañeros conocían a Chihuahua debido a que Pedro Lille comentaba en los programas de radio lo especial que era el estado grande.

Felipe apuntaba las palabras de Pedro y les iba dando forma y fue Lucha quien dijo que lo iniciara con el “yo soy del Mero Chihuahua del Mineral del Parral”, mientras que Toño Bribiescas y Silvestre Vargas trataban de darle sentido con guitarras al naciente corrido que estaban armando entre Bermejo y el de Parral.

De aquella parranda, pasaron los meses y fue cuando Silvestre fue a la RCA a ver otros asuntos cuando le dijeron que el disco con el corrido de Chihuahua había llegado ya de Nueva York, lugar en el que se hacían las impresiones.

De acuerdo a testimonios se dice que recogió unas copias y se las llevó a la XEW, donde Felipe le dijo que le llevara uno a Pedro que estaba en la cabina transmitiendo uno de sus programas. Apenas vio a Silvestre le hizo señas de que guardara silencio, le dejara el disco, sin saber de qué se trataba y que al salir cerrara la puerta.

Corrido de Chihuahua se vuelve un éxito

Luego de que se realizará una copia del corrido el Trío de Mexicanos de Felipe Bermejo llegaron con Pedro, el famoso locutor y anunció música cantada por Pedro Vargas, sin embargo, cuando escuchó la voz de Lucha Reyes, Pedro pensó que salía de otro estudio y nada dijo, sino que se metió otra vez a su estudio como si nada hubiera pasado, ya que la canción había terminado y grande fue su sorpresa cuando la puerta se abrió y apareció don Emilio Ascárraga ( magnate de la comunicación) y le preguntó que de quién era el Corrido de Chihuahua, “está muy bonito y pegajoso, va a gustar Pedrito”, dijo el magnate y se retiró.

Pedro Lille agarró el disco y leyó los créditos y no lo podía creer. “quién lo trajo, quien lo puso”, se decía el locutor, cuando llegó un mensajero con varios recados telefónicos del público, diciendo que el corrido estaba muy bonito y que lo repitiera.

Mientras, en la XEW otros locutores consiguieron copias y estuvieron poniendo el corrido “Yo soy del mero chihuahua del Mineral del Parral…

La versión anterior fue platicada en el año de 1956 por don Silvestre Vargas y don Antonio Bribiescas en el Cabaret El Capri, en el Hotel Regis, que manejaba don Pedro Vargas, cuando la figura principal era su compadre, el maestro Agustín Lara, y la chihuahuense Norma Estrada con el Mariachi Vargas de Tecalitlán.

LETRA DEL CORRIDO DE CHIHUAHUA

Yo soy del mero Chihuahua, del Mineral del Parral y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar, ¡Qué bonito es Chihuahua!

Linda mi tierra norteña, india vestida de sol, brava como un león herido, dulce como una canción.

¡Qué bonito es Chihuahua!

Lindas las noches de luna alegradas con sotol, que por allá por Las Juntas me paseaban con mi amor ¡Qué bonito es Chihuahua!

Las fiestas de Santa Rita de noble y viejo real, que tienen sabor añejo y alegría tradicional, ¡Qué bonito es Chihuahua!

La cascada Basasiachi es como lluvia de plata, donde me iba por las tardes a pasearme con mi chata ¡Qué bonito es Chihuahua!

Para valiente mi tierra, para manzanas El Valle, asaderos Villa Ahumada y de la Sierra la carne ¡Qué bonito es Chihuahua!

Son sus liebres orejeras y los pinos de Majalpa y el gran ganado llamado caras blancas de Chihuahua ¡Qué bonito es Chihuahua!

Papugochis picos largos, plata y oro del Parral, las grullas y los venados, esos es mi tierra natal ¡Qué bonito es Chihuahua!

Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar pa gente buena Chihuahua que es valiente, noble y leal.