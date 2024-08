Dará el tenor José Luis Ordóñez conciertos en México y EU

El tenor José Luis Ordóñez tiene preparados varios conciertos a lo largo del año, que se llevarán en diversos puntos de la ciudad, en la República Mexicana y en Estados Unidos, el primero de ellos será el 31 de agosto en Irapuato, le siguen en su agenda otros más para los días 15 y 16 de septiembre que se realizarán en Portland, Oregon; para el 18 del mismo mes, Casa Redonda Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo será la sede de uno de sus eventos artísticos, asimismo, los habitantes de Tucson, Arizona, disfrutarán de la voz del originario de ciudad Camargo en noviembre.

En entrevista con este medio de comunicación, el artista habló sobre su agenda artística y sobre los proyectos que está realizando actualmente, uno de ellos es “Bellas Artes en la UNAM”, en la Ciudad de México, que consiste en visitar las preparatorias, colegios de bachilleres y CCH, para llevar espectáculos de ópera, zarzuela, música mexicana, gracias a ello, han sembrado la semilla de la música clásica en algunos de los alumnos quienes han decidido seguir una carrera musical.

Por otro lado, comentó que gracias a su pasión por el canto lo ha llevado a conocer diversas partes del mundo, como Medio Oriente, Japón, China, Polonia, Italia, donde hizo una gira con la Orquesta Juvenil de la Ofunam y el maestro Weber; a la lista se puede agregar las naciones de Austria, España, Panamá, Perú, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Francia, Italia y muchas más.

El reconocido tener tiene una trayectoria de 35 años aproximadamente, siendo su primer concierto en 1989 en el Centro Cultural de Chihuahua, parte de esas más de tres décadas, 15 años fueron en el Palacio de Bellas Artes cantando ópera, de igual manera, pertenece a la Coordinación Nacional de Música y Ópera, añadiendo que hoy en día se está introduciendo a la música popular para cantar lo que a él más le gusta, siendo un repertorio de temas internacionales como “New York, New York”, melodías de Armando Manzanero, Alberto Cortés, Juan Luis Guerra, y música mexicana con mariachi.

En cuestión de colaboraciones, una de ellas fue con la “Consentida de Chihuahua”, Aída Cuevas, con la canción “El cielo de Chihuahua”, aunque no cuenta con una vasta producción discográfica debido a que se enfoca más a los conciertos, dice que tiene planes para realizar una grabación.

Ante los logros que ha obtenido a lo largo de su carrera dijo: “Me siento muy afortunado de haber hecho caso a esa espinita de cantar, esa es mi primera satisfacción haber dicho que sí al canto clásico, después vinieron los viajes alrededor del mundo, gracias a ello he conocido infinidad de teatros y orquestas, entre éstas canté con la Orquesta Sinfónica de Viena, también diversas culturas y gastronomía, en cuestión de idiomas su fuerte es el español, inglés e italiano”.

Asimismo, este arte que ha predominado a lo largo de su vida, dice, le ha forjado el carácter y disciplina, así como conocer diversas personalidades como el escultor Sebastián, Víctor Hugo Rascón Banda, Carlos Montemayor, Roberto Bañuelas, entre otras muchas más.

Adicionalmente, sobre este género musical hizo una observación para las nuevas generaciones, indicando que a veces se les hace aburrido a los jóvenes, sin embargo, esto se debe a que no la comprenden, ya que el arte es un reto al intelecto, y la mayoría de los adolescentes están acostumbrados a otros ritmos.

“Los invito a que se acerquen, que no tengan prejuicios o miedos a esta música culta, recordarles que si nomás toman lo que la radio les ofrece están como presos e incompletos, ya que no tienen las demás opciones, los que las tienen están libres porque las pueden oír, pueden escucharla en diversa plataformas como YouTube que hasta cuenta con traducciones por los grandes cantantes como Plácido Domingo, Pavarotti, Monserrat Caballé, María Callas, entre otros muchos más, y ahora con esta tecnología la tienen a la mano, que en su momento yo no tuve”.

Finalmente, cabe resaltar que los papeles operísticos que se incluyen en su repertorio son: La Traviata, Il Trovatore, Aida y Requiem de Giuseppe Verdi; Gianni Schicchi, Il Tabarro y Madama Butterfly de Puccini; I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo; Cavalleria Rusticana de Mascagni; Carmen de Georges Bizet; Únicamente la verdad de Gabriela Ortiz; Matilde de Julián Carrillo Zaira; Carmina Burana de Orff; además, Requiem de Mozart, Novena Sinfonía de Beethoven, La Creación de Haydn, Misa de Otto Nicolai, entre otras.