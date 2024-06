Derrumbes, gases venenosos y explosiones: Las causas de los accidentes en minas del siglo XX

Memorias de Chihuahua

El día de hoy en Memorias de Chihuahua les presentamos dos de los muchos desafortunados accidentes acontecidos en las entrañas de la tierra, en los túneles húmedos y fríos que alojan las minas.

El primero data del año 1919: La noche del 5 de octubre había sido barrenado y volado un pilar del extremo sur del nivel 5 ½, esto con el propósito de que el metal de desperdicio cayera al nivel número 6; sin embargo hicieron falta unos cuantos barrenos más para derribarlo completamente por lo que al día siguiente, los trabajadores de la mina Palmilla, en ese entonces administrada por ALVARADO MINING & ,MILLING COMPANY, se encontraban ocupados en completar su tarea, sin sospechar el fatídico evento que estaba por suceder:

Los perforistas se preparaban a barrenarlo, y el tubero se encontraba haciendo las conexiones. Las dos zorras habían traído alguna herramienta cada uno, y estaban esperando que se comenzara a barrenar. Una de las piedras que sostenían la carga se desprendió, habiéndose derrumbado todo el pilar arrastrando a los tres hombres hasta el nivel del agua.

Foto: Archivo Histórico Municipal de Parral

Los trabajadores Gerardo Arenivar, de ocupación "Tubero" y Pablo Amador, de ocupación "Zorra" (supervisor de explosivos y flujo de carga) resultaron con lesiones de gravedad, Félix Sandoval, de ocupación "Zorra", resulto muerto instantáneamente, por desgracia.

El segundo documento forma parte de los cuestionarios de accidentes de trabajo, de un total de 200 incidentes registrados en la COMPAÑÍA MINERA ASARCO, durante los meses de junio, julio, agosto y octubre de 1927.

José Beltrán, de 22 años, originario de Villa Ocampo, Durango, casado, con una antigüedad de dos años en la empresa, se desempeñaba como carrero del tercer turno; según el reporte, el accidente se suscitó el día 2 de junio a las 6:40 horas y así de ello se da testimonio:

Acababa de llenar el último carro para salir ya de el trabajo cuando se desprendieron algunas piedras del cielo del cañón, precisamente en el lugar en que la víctima trabajaba, aplastándolo y ocasionándole la muerte instantánea. Trágica situación que dejó en conmoción a toda la compañía.

Dicho cuestionario, se incluye de un esquema dibujado con la descripción del desprendimiento y se calcula que las piedras caídas fueron de entre tonelada y media a 2 toneladas de peso, ocasionándole la muerte por fractura de huesos de la región pélvica y de la caja torácica.

Foto: Archivo Histórico Municipal de Parral

Con base en el total de los informes mencionados podemos dar cuenta de un aproximado de 900 trabajadores de la compañía ASARCO y un promedio de 50 accidentes por mes. Cifras contundentes e inquietantes, ya que no son sólo número fríos, si no que cada uno representa a un trabajador.

Si bien es cierto que las condiciones laborales no se comparan con los inicios de la minería en la época colonial, en dónde los riesgos y enfermedades eran mayores y no se recibían indemnizaciones ante tales incidentes, no deja de llamar la atención, las cifras anteriores.

Por tanto, se deja de manifiesto la compleja y peligrosa tarea del oficio de los mineros y las lamentables pérdidas humanas como consecuencia de esos “gajes del oficio”.

