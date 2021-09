Desea dejar huella en Valparaíso, la muralista Poly Murga

Poly Murga es una pintora chihuahuense quien entre sus proyectos en puerta está pintar un mural dentro de un instituto educativo, donde algunos alumnos necesitan ayuda de lenguaje; otro más es en el centro de diversión “La Cerve”; en un estudio y por último el estacionamiento de una de las plazas que se localizan en el periférico De la Juventud, asimismo, su trabajo está en varios puntos de la ciudad uno de ellos muy significativo para ella, dice, fue el de la JCAS, donde en equipo colaboró con los murales que se acaban de inaugurar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Señala que esta carrera es su pasión y vive de ella, y quien se visualiza dentro de algunos años con varios murales alrededor del mundo, ya que uno de sus sueños es viajar; actualmente han solicitado sus servicios personas de Colombia y Nueva York; como hobby es fotógrafa y hace edición de video dedicándose a esta faceta por unas horas los fines de semana.

Foto: Cortesía | Poly Murga

Algunas de las imágenes que ha hecho son a Julio César Salazar el marchista de Tokio 2020; “un apache que hice en una granja es el que más me ha gustado y me ha dejado una gran satisfacción porque creo que representa mi manera de trabajar, ya que cuando trabajo sola soy muy perfeccionista, soy muy exigente conmigo misma, la petición de los clientes ha sido infinita en cuestión de gustos, cada pintura es única y le pertenece a la persona que me contrata, no repito el mismo trabajo”, indicó.

Finaliza expresando que “es muy importante el apoyo de los padres en los proyectos de los niños, porque yo no estaría aquí, si ellos no me hubieran apoyado como lo han hecho hasta el momento, quienes me impulsaron en esta carrera y gracias a ellos soy lo que soy hoy en día”.

Foto: Cortesía | Poly Murga

DATO:

En su trayectoria artística lleva 89 trabajos realizados como pintora, siendo los más grandes los de la JCAS y otro en la colonia Chihuahua 2000