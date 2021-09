Jackie Bustillos busca crear su propio estilo musical

La chihuahuense Jaqueline Alvarado tiene 26 años y es conocida como “Jackie Bustillos”, quien inició a los nueve años a cantar ranchero y demás géneros musicales, siendo su fuerte la música mexicana, desea hacer un estilo nuevo combinándolo con el vernáculo y así atraer a las nuevas generaciones e inculcarles el gusto por lo regional.

Ella ha participado en la Feria de Santa Rita, asimismo, ha sido telonera de Angélica María, César Costa, Alberto Vázquez, otra estrella con la cual compartió escenario fue la consentida de Chihuahua, Aída Cuevas, por otra parte, dice que le hace falta a la música mexicana más de difusión y sus temas preferidos para interpretar son los de dolor.

Foto: Cortesía | Jaqueline Alvarado

Considera a Ángela Aguilar una gran cantante, le gustan sus canciones, sin embargo, considera que todavía no ha dado todo el potencial que tiene la hija de Pepe, “pero lleva una carrera de éxito e impecable”, informó.

Sobre el sentimiento al estar arriba de un escenario dice: “Principalmente nervios, eso creo que nunca se quita, es una emoción muy bonita y satisfacción enorme el ver cómo te aplauden, cantan contigo y ver que están disfrutando el espectáculo”, señala.

Sus inicios fueron en competencias musicales, dice que siempre ha sido tímida y cantaba, a escondidas, para ella, cuando se presentó la oportunidad de participar en un evento, la cuestionaban sus familiares del porqué iba a concursar si no sabía, al subir al escenario “estaba temblando literalmente de nervios, pero conforme fue avanzando el tema, me fui relajando y fui dominando el escenario, al bajar, mi madre y abuelo me decían que bárbara por qué no nos habías dicho que sabías cantar por qué lo escondiste”, dijo Jackie.

FRASE: “Me siento identificada con un popurrí de Beatriz Adriana, donde viene Copitas de mezcal, La tequilera y La charreada”