Devasta la pandemia a la cultura: historiador Jesús Vargas

El historiador chihuahuense Jesús Vargas da a conocer las actividades culturales desde su perspectiva ahora en esta pandemia, así como lo que probablemente cambiará pasando esta situación y si la violencia interfiere en el desarrollo cultural.

“Creo que de por sí el ambiente cultural en Chihuahua ha declinado mucho en los últimos años, si nos vamos a ver la historia de la vida cultural de Chihuahua en tiempos pasados vamos a encontrar sido una actividad muy pobre, estoy hablando de muchos años atrás, tuvo algunos repuntes cuando se creó el Instituto de Cultura en 1991, hubo expectativas pero en estos últimos años de plano han sido casi nulos por cuestiones de recursos, tengo entendido, y con la epidemia que está viviendo el estado de Chihuahua se ha reducido mucho más”.

“Nunca será igual un evento por medio de las redes que presencial y esto ha tenido efectos muy negativos, esperamos que muy pronto se pueda regresar a las escuelas presencialmente porque finamente para que haya una vida cultural elevada tiene que venir esto, fundamentalmente de los niños y jóvenes que están siendo formados en las escuelas y si está paralizada la formación educativa esto repercute de manera directa en lo cultural, entonces sí estimo que los efectos han sido desastrosos, no solamente en Chihuahua, si no a nivel nacional”.

“Espero que un plazo breve de meses se va ir normalizando la situación, y el ambiente cultural se va a reactivar con mucho más ímpetu, conjeturo que estos meses han provocado una profundización en lo que es la vida cultural, entonces soy optimista y pienso que van a cambiar las cosas para bien, vamos a estar mucho más preparados para entender la importancia de las actividades artísticas, literarias, en fin, vamos a llegar con mucho ánimo de revertir la situación, no solamente las instituciones, sino la misma sociedad va hacer más exigente en cuanto a elevar la calidad de la vida cultural”.

“Insisto mucho en ligar educación y cultura, creo que van muy relacionadas, mientras más elevado sea el nivel de educación esto repercute en la vida cultural porque finamente los protagonistas más importantes de la vida cultural son los jóvenes, veo en ellos una gran necesidad de encontrar los cauces para proyectarse”.

“El que no vayan los niños y adolescentes es un problema tan grave que se ha generado con esta situación de la pandemia, el romperse su dinámica cotidiana, la interrupción del ciclo educativo, considero que en cada entidad se tiene que estar preparando cuidadosamente cómo se va a tratar de apoyar, en el sentido de no recuperar clases, sino recuperar el estado de ánimo, la disponibilidad después de la interrupción de un año y medio, se habla muy poco del efecto que ha provocado, sobre todo en muchos adolescentes la ansiedad, la pérdida de la emoción para hacer las cosas, igualmente hay una incidencia enorme de casos patológicos que se registran y mencionan los que se dedican a la sicología y siquiatría aquí en Chihuahua y en todas partes, porque ha sido un daño tremendo, y es muy probable que muchos jóvenes que estaban en una carrera ya no regresen ya que han tenido que buscar alternativas para trabajar, en pocas palabras se tiene que estudiar a fondo cómo regresar a las clases, no sólo de que el maestro se presente a dar la clase y los alumnos a tomarla, ya que alrededor de ello hay varios problemas y se va a constatar cuando hagan acto de presencia en las instituciones”.

Por otra parte, sobre la violencia informó: “La inseguridad sí afecta mucho, cualquier cosa que pueda decir al respecto no deja de ser lo que se estresa todos los días a través de los medios sobre lo negativo que es la violencia, pero en ese aspecto también soy optimista en cuanto a que están cambiando las condiciones para que las cosas mejoren, no va hacer de un día para otro, opino que esto va hacer trabajo de años, creo que hay estímulos sociales, sobre todo en los jóvenes que están permitiendo otras alternativas y también considero que poco a poco se va ir acabando con la impunidad y la omisión de acciones, que realmente cambien el estado o la situación que provocó que hace 30 años iniciara una escalada de violencia que no se puede parar en un dos por tres, tienen que acondicionarse muchas actividades para que esto cambie”, finalizó.

