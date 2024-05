Día de Star Wars: Presentará la OSUACh concierto gratis en la Arena Corner Sport

Uno de los eventos que ha tenido una excelente respuesta por parte del público en cada una de sus ediciones es el concierto de aniversario Star Wars a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Osuach), y hoy 2 de mayo de nuevo deleitará a los fans de esta saga. El concierto estará bajo la dirección artística del maestro David Pérez Olmedo, con música original de John William, espectáculo que tendrá lugar en la Arena Corner Sport.

Las actividades darán inicio a partir de las 17:00 horas con stands de mercancía y artículos coleccionables, asimismo, la Osuach se presentará a las 19:00 horas y para todo el público que desee asistir, los boletos serán gratis y se pueden conseguir en:

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Campus 1: Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la UACh en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Campus 2: En la Facultad de Contaduría y Administración, entre las 09:00 a 19:00 horas.

En Rectoría Universidad Autónoma de Chihuahua: Poliforum Cultural Universitario, de 09:00 a 18:00 horas.

También en el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, siendo su horario de 11:00 a 19:00 horas.

En LA Arena Corner Sport: Area de recepción de HUB de 09:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas.

Los asistentes podrán disfrutar de las siguientes melodías programadas especialmente para esta ocasión: “Main Title”, “Yoda's Theme”, “Across the stars”, “The Little People”, “The Imperial March”, entre otros más, que seguramente los fans de esta saga identificarán inmediatamente.

4 de mayo, Día de Star Wars

El Día de Star Wars es un día de celebración en homenaje a la franquicia creada por George Lucas, el cual fue creado por los fanáticos de la serie de películas y posteriormente difundida a través de las redes sociales.

El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979, se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre “Que la fuerza te acompañe”.

En 2011 el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día de fiesta, y desde entonces, multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los fanáticos del “lado oscuro” celebran desde el estreno en 2005 de Star Wars: Episode III, Revenge of the Sith el 5 de mayo como “Revenge of the 5th”, un día para conmemorar a los Sith.

No dudes en asistir donde probablemente te sorprenderás con todo lo que los expositores tendrán en sus stand que desearás para tu colección, donde la temática por supuesto es 100 por ciento Star Wars.