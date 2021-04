Lenguas rarámuri a punto de la extinción: Inegi

Parral, Chih.- Lengua indígena en peligro de desaparecer, entre ellas se encuentra la dominada en el municipio de Bocoyna el ralámuli raicha o tarahumara del norte, contando con tan solo tres mil 129 hablantes y el rarómari raicha, o tarahumara del oeste hablada en Chínipas, registrando tan solo 777 hablantes, esto debido a que cada vez hay menos indígenas que lo hablan, porque muchos ya radican en ciudades o municipios, donde no dominan alguna lengua indígena.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía mencionó en sus datos que solamente, el 3.1 por ciento de la población en el estado habla lengua indígena, ya que un total de 110 mil 498 personas lo dominan, además el dialecto predominante en Chihuahua es el tarahumara, misma que tiene tres auto denominaciones, rarómariraicha, ralámuliraicha y rarámariraicha.

Según datos del censo correspondiente al año 2020 muestra que en Chihuahua habita un total de tres millones 570 mil 280 personas de las cuales 110 mil 498 habla lengua indígena, 97 mil 700 habla español, 11 mil 818 no habla español, y tres millones 455 mil 995 no habla lengua indígena, principalmente en los municipios de Parral, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Chinipas, Balleza y Bocoyna.

Del mismo modo el tarahumara cuenta con cinco variantes que son rarómari raicha, ralámuli raicha (del norte), ralámuli raicha (de Cumbres), ralámuli raicha (del centro) y narámari raicha.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Parral solo el 0.88 por ciento habla lengua indígena ya que de los 111 mil 163 del total de la población, solamente 972 hablan alguna lengua indígena, de ellos 11 personas no hablan español y 110 mil 162 no hablan alguna lengua indígena.

Cabe mencionar que la Comisión Estatal para los pueblos indígenas en el estado de Chihuahua, según estadísticas mencionó que la lengua predominante es la tarahumara contando con 84.2 por ciento de los hablantes y le sigue el tepehuán con 7.3 por ciento y el nahuatl con 1.2 por ciento, además la religión que predomina en la entidad, entre la población indígena, es la católica con un 78.1 por ciento.

En el municipio de Balleza el 50 de los habitantes habla lengua indígena ya que de un total de 15 mil 481 de la población, solamente siete mil 681 hablan lengua indígena específicamente el ralámuli raicha (del centro) o tarahumara del centro, y tres mil 887 no hablan lengua indígena.

Además de este total poblacional, siete mil 689 son hombres de los cuales solo tres mil 799 hablan lengua indígena, y siete mil 792 son mujeres de las cuales tres mil 882 hablan lengua indígena.

En Bocoyna de un total de 21 mil 950 habitantes, tres mil 129 hablan lengua indígena, tres mil 016 habla español, 105 personas no lo hablan y 18 mil 807 no habla lengua indígena.

Del total de la población, 10 mil 339 son hombres de los cuales solamente mil 430 habla lengua indígena, mil 400 habla español, y 8 mil 900 no habla lengua indígena, hay 11 mil 611 mujeres, de las cuales mil 699 habla lengua indígena, mil 616 habla español y 9 mil 907 no habla lengua indígena.

Es de mencionar que en Bocoyna la población indígena habla el ralámuli raicha (del norte) que está catalogado con alto riesgo de desaparición ya que solamente el 14.25 por ciento de la población lo domina.

En Chinipas de un total de 5 mil 905 de la población, solamente 777 hablan lengua indígena, 757 habla español, 20 personas no lo hablan y 5 mil 123 no hablan lengua indígena,

Además de este total poblacional, 3 mil 003 son hombres de los cuales solo 398 hablan lengua indígena, 390 habla español, 8 no habla español y 2 mil 601 no habla lengua indígena, 2 mil 902 son mujeres de las cuales 379 hablan lengua indígena, 367 habla español, 12 no habla español y 2 mil 522 no hablan lengua indígena.

El rarómari raicha, o tarahumara del oeste es la lengua indígena dominada en el municipio de Chínipas misma que tiene un alto riesgo de desaparición, ya que solo el 13.15 por ciento de los habitantes lo domina.

Guadalupe y Calvo cuenta con 33.89 por ciento de hablantes indígenas ya que de 46 mil 943 habitantes, solo 15 mil 912 hablan lengua indígena, 13 mil 771 domina el español, 2 mil 094 no lo habla y 31 mil 005 no habla lengua indígena.

Del total de la población 23 mil 353 son hombres de los cuales siete mil 739 hablan lengua indígena, seis mil 821 español y 15 mil 600 no habla lengua indígena.

En este municipio se habla el narámari raicha o tarahumara del sur, y tepehuano del norte consideradas como dos lenguas con alto riesgo de desaparición, ya que solamente el 33.89 por ciento de la población lo domina.

En el municipio de Guachochi, hay 47 mil 063 habitantes, de los cuales 26 mil 414 habla lengua indígena, 22 mil 458 domina el español, tres mil 652 no habla español y 20 mil 639 no habla lengua indígena.

Del total de la población que habita en este municipio, 22 mil 760 son hombres, de los cuales 12 mil 609 habla lengua indígena y 10 mil 148 no lo domina, además habitan 24 mil 303 mujeres de las cuales solo 13 mil 805 habla lengua indígena, y 10 mil 491 no habla lengua indígena.

Cabe mencionar que el 43.87 por ciento de los hablantes en el municipio de Guachochi, Samachique, Urique, Munérachi dominan el ralámuli raicha (de Cumbres) o también llamado tarahumara de cumbres.

Es de resaltar que según información de la Comisión Estatal para los pueblos indígenas, estas lenguas están en peligro de desaparición, ya que cada vez hay menos indígenas que lo hablan, debido a que muchos ya están radicando en ciudades o municipios donde no lo dominan.

Aunque dicha comisión trabaja permanentemente para que los indígenas no pierdan el dominio del dialecto, es por ello que les proporcionan cuadernos de trabajo en su lengua indígena y procuran que no se vaya perdiendo la lengua en el estado.