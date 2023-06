Disfruta hoy del “Concierto Primavera”, que realizará el Coro de la Facultad de Artes

Con entrada libre hoy, a las 19:00 horas, se llevará a cabo el “Concierto Primavera” por parte del Coro de la Facultad de Artes, evento que forma parte del programa de Puertas Abiertas de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural, puedes apartar tu lugar en www.casachihuahua.org.mx.

El espectáculo tendrá una duración de 50 minutos y serán aproximadamente 28 artistas que estarán deleitando con su arte a los asistentes, entre las melodías que el público podrá escuchar serán temas de televisión como:

“Ecce Homo” de la película de Mr. Bean que está basado en unos compases de "Locus Iste" del compositor Austriaco Anton Bruckner; así como el tema principal de Star Wars de John Williams, y Juego de Tronos (Game of Thrones).

Bridge over troubled water Paul Simon, Arr. Kirby Shaw está compuesta sobre un tema gospel, la interpretó Elvis Presley y hace alusión a la amistad incondicional. Shallow de la película Nace una estrella que interpreta Lady Gaga; I’ll be seeing you de la película Diarios de una pasión, Alfonsina y el Mar de Ariel Ramírez hecha famosa por Mercedes Sosa.

El director del coro, Manuel Mario Castillo, expresó que el objetivo de este show es: “Principalmente compartir el trabajo que se realiza al interior de la Facultad de Artes, muchos frutos de este concierto son el resultado de las clases que se cursan durante la carrera y se reflejan en la interpretación de diferentes textos musicales por medio de la música coral.

“El coro está integrado por estudiantes de la Licenciatura en Música, no necesariamente cantantes; son futuros profesionales de la música; otro objetivo es presentar en la ciudad el trabajo con el que representaremos a Chihuahua en el próximo Festival Coral Universitario en Puebla en el mes de noviembre.

El programa será el siguiente: Star Wars, el tema principal , John Williams, arr. Gerard Dela Peña, USA, 1 minuto. Ecce homo - Tema de Mr. Bean Howard Goodall, USA, 2.30 minutos. Juego de Tronos - tema principal Ramin Djawadi, arr. Paul Langford, USA, 3 minutos. Bridge over troubled water Paul Simon, Arr. Kirby Shaw, USA, 5 minutos.

Continuando con Sing Gently, Eric Whitacre, USA 3.20 minutos. Shallow, Nace una estrella, Stefani Germanotta, USA 3.37 minutos. ’ll be seeing you, Diarios de una pasión, Samy Fain, arr. Phil Mattson, USA, 3 minutos. Alfonsina y el Mar, Ariel Ramírez, arr. Hugo de la Vega Arg, 5.20 minutos. *Llovizna, Esteban Tozzi, Arg., 3 minutos. Corazón Coraza, Beatriz Corona, Cuba,3 minutos.Un vestido y un amor, Fito Páez, arr. Eduardo Ferraudi, Arg.,4.30 minutos. Sirenas, Bruno Ponce, México, 3 minutos. Piel Canela, Bobby Capo, P.R., 3 minutos. *Estreno mundial.