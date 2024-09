El músico Ricardo Guzmán formará parte del Conservatorio de Estrasburgo en Francia

El músico chihuahuense Ricardo Guzmán Terrazas ganó el Premio Agustín Melgar, máximo reconocimiento otorgado por el Municipio de Chihuahua a las juventudes, asimismo, otro éxito que se integra a su carrera es el formar parte del Conservatorio de Estrasburgo tras presentar el examen con la Primera Sinfonía de Beethoven, el joven habló con este medio de comunicación sobre estos logros desde Francia donde se encuentra hoy en día.

“Es un honor que me llena de orgullo y gratitud, este galardón destaca a aquéllos que han destacado en diversas disciplinas a lo largo de su trayectoria, y en mi caso, he tenido la oportunidad de ser reconocido por mi trayectoria en la disciplina de Expresiones Artísticas”.

“Este galardón me llena de orgullo por el camino recorrido y me hace sentir agradecido con todas las personas que me han apoyado durante más de 10 años de trabajo y estudio dedicados al arte, especialmente a la música, sin embargo, lo más importante es que este premio me motiva a seguir adelante, creciendo y aprendiendo, y a representar con orgullo mis raíces”, expresó el ganador.

Cabe mencionar que dicha premiación tuvo lugar el pasado 30 de agosto en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Chihuahua, presidida por el presidente municipal, Marco Bonilla, sin embargo, el artista no pudo asistir ya que se encontraba fuera del país, pero fue muy significativo para sus padres, Cristina Terrazas y Ricardo Guzmán Sandoval, quienes recogieron el premio en su nombre, indicando que su apoyo incondicional ha sido fundamental en su carrera.

Actualmente, el chihuahuense está en la ciudad de Strasbourg, Francia, donde el pasado 17 de septiembre presentó su examen para formar parte del Conservatorio de Estrasburgo, en la cátedra de dirección de orquesta del maestro Miguel Etchegoncelay, informando que se encuentra muy emocionado por haber sido seleccionado después de presentar el examen con la Primera Sinfonía de Beethoven, un gran logro que lo llena de gratitud hacia Dios y todas las personas que lo han apoyado.

Foto: Cortesía / Pedro Guerra

De igual manera, dio a conocer que próximamente se estrenará en la Ciudad de México una orquestación para banda sinfónica que realizó basada en la Chaconne en Mi menor de Buxtehude.

Sobre su trayectoria señaló: “A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de crear proyectos que han permitido difundir la música entre personas que tienen menos oportunidades de acercarse al arte y la cultura.

“Esto se ha logrado a través de proyectos en los que jóvenes participan como instrumentistas, fomentando la inclusión y el acceso a la música para todos; además he tenido el honor de representar a mi ciudad en cada lugar que visito y en cada composición que presento, llevando alto el nombre de Chihuahua”, indicó emocionado.

Finalmente, agradeció a todas las personas que han sido parte de su camino, desde sus familiares y amigos hasta sus mentores y colegas, su apoyo y confianza han sido fundamentales en su crecimiento como artista, dijo.

“Con este reconocimiento y esta nueva etapa en mi carrera, estoy más comprometido que nunca con seguir creciendo, innovando y compartiendo mi pasión por la música con el mundo”