Emmanuel Núñez, el artista country que puedes encontrar cantando en el Centro de Chihuahua

Con tan sólo 17 años, Emmanuel Núñez, desea triunfar en la música, por lo cual acompañado de su guitarra y una bocina se pone a cantar melodías country en pleno Centro de la ciudad, frente a la Catedral, cumpliendo casi un año haciendo este show en un horario de 6 a 8:30 de la noche para los chihuahuenses que disfrutan sus canciones y gracias a su empeño y esfuerzo ya le han ofrecido trabajo en este ramo.

“Yo le decía a mi madre, ya es hora, llévame al Centro quiero tocar, ella sorprendida me dice ¿por qué?, le dije quiero que la gente me escuche, entonces se presentó la ocasión un día que mi mamá salió la acompañé, pero tomé mi guitarra, y así inició mi sueño que poco a poco se está cumpliendo, tenía en ese entonces 15 años cuando canté por primera vez en el Centro, hoy mis padres están muy orgullosos de mí, quiero dedicarme a futuro a ser un cantante profesional”, expresó Emmanuel.

Foto: Cortesía | Emmanuel Núñez

No sólo su gusto se enfoca en el country, que es lo ofrece a los capitalinos, sino también rock and roll de los años 50, pero eso lo hace en la comodidad de su hogar, debido al éxito que ha tenido ya han solicitado sus servicios para tocar en fiestas particulares amenizando así con su voz XV años, bodas, cumpleaños, en restaurantes, entre otros eventos.

“He recibido muy buena respuesta de mi público, también me han dado consejos constructivos, y lo más bonito es que he recibido cartas, una de ellas este sábado de una niña que me dijo: ‘Hola Emmanuel soy tu fan número uno, me encanta como tocas la guitarra y cantas muy bonito, ten mucho éxito y estoy orgullosa de ti, gracias por tus canciones…’, ese tipo de detalles y mensajes son una motivación grande para seguir adelante, por lo cual agradezco cada uno de ellos; también cuento con mis seguidores en redes sociales, unos son de Estados Unidos y Brasil”, dijo el joven cantante muy emocionado.

Foto: Cortesía | Emmanuel Núñez

Indica que se visualiza dentro de 10 años artísticamente arriba de un escenario, cantando para su gran público y estando en el gusto de todos sus seguidores y con temas propios. Si deseas saber más sobre este joven cantante síguelo en sus redes sociales como Emmanuel Núñez, quien cuenta también con su canal de YouTube.

Para que puedas encontrar más fácilmente al joven en sus redes sociales, te dejamos los links directos para entrar a su Facebook dale clic aquí y si prefieres seguirlo por medio de su Instagram dale clic acá.

DATO:

El joven intérprete expresó también que se encuentra escribiendo algunos temas, por lo cual, seguramente, muy pronto estarán escuchando sus fans las composiciones del cantante