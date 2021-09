Encuentro binacional de historia del Camino Real de Tierra Adentro

Este jueves y viernes se llevó a cabo el Encuentro Binacional Historia del Camino Real de Tierra Adentro en el Septentrión por parte del Centro INAH Chihuahua y The Cultural Heritage Society of the Camino Real de Tierra Adentro, evento se realizó de forma virtual y presencial con cupo limitado, donde especialistas de México y Estados Unidos compartieron, como cada año, reflexiones en torno a los sitios emblemáticos que distinguen a esta ruta, así como la importancia de su persistencia en la memoria.

El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido por el nombre de “Camino de la Plata”, comprende cinco sitios ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y otros 55 sitios más situados a lo largo de mil 400 de los dos 600 kilómetros de esta larga ruta que parte del norte de México y llega hasta Texas y Nuevo México, en los Estados Unidos.

El día nueve se realizó “Plática y presentación escénica: Sitios emblemáticos del Camino Real”, donde participó Al Borrego; continuó el “Centro INAH Chihuahua”, con Laura Portillo; prosiguió escena de “El vestido negro” del grupo Sapiens Sapiens Teatro Laboratorio (teatro histórico); para dar paso a la Universidad de Nuevo México con Francisco Uviña; después llegó el turno para Sapiens Sapiens (teatro histórico) siendo una entrevista con Inet Simental y Rocío García, y para cerrar el día, estuvo de moderador Jorge Carrera Robles, de Centro INAH Chihuahua.

El viernes 10 se ofreció el “Panel: El Camino Real y la persistencia de la memoria”,; asimismo, National Park Service, con Angélica Sánchez-Clark; para continuar el Centro Histórico de la CDMX en representación de Jesús González Schmal y por último y dar por finalizado este encuentro se presentó el moderador Al Borrego, de la Sociedad Cultural del Camino Real de Tierra Adentro del Septentrión.





“El Camino de la Plata” se convirtió en una de las rutas más importantes que unieron a la Corona española con sus dominios norteños en América