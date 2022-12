Escritora parralense presentará obra 'Cuentos y relatos cortos de la escuela'

Este próximo sábado 10 de diciembre a las 18:00 horas en el Teatro de Cámara, la escritora parralense, Lupita González presentará su obra literaria “Cuentos y relatos cortos de la escuela”, en medio de un festival cultural, en donde a través de su experiencia de 30 años en el sector educativo, trata de hacer una reflexión sobre la dinámica que se da entre los docentes, alumnos y padres de familia; en el evento participarán instituciones educativas, así como la cantante Reina Bosquez y Ana Rojas.

Por lo anterior, Lupita González Ávila, comentó que el libro habla de las experiencias que se viven en la escuela, por lo que la presentación será todo un festival cultural, en donde participarán exalumnos de las escuelas, maestros, la cantante Reina Bosquez y Ana Rojas.

Además, el grupo de teatro del Tecnológico de Parral, presentará un acto cultural y alumnos de la Técnica 70, participarán con diversos bailables.

Mencionó que la obra, contiene una serie de cuentos cortos y relatos digeribles para la lectura de cualquier persona, incluso para quienes no les gusta leer; pues indicó que es un libro entretenido, cuya intención es ponerse en el papel del otro.

“Como maestros dicen, es que los papás esto y lo padres dicen, es que los maestros, los alumnos dicen del maestro y el maestro de los alumnos, por eso los cuentos y los relatos tienen la intención de hacer reflexionar sobre lo que a cada quien le toca vivir y que es muy respetable, porque tenemos circunstancias que nos suceden y que de pronto, al no buscar entender al otro, es lo que nos hace tener problemas entre nosotros, no hay esa empatía y es porque no comprendemos lo que le pasa al otro”, expresó.

Argumentó que, a la obra agregó uno de los cuentos, denominado; “Tinajas de las Ranas”, con el cual, empezó a recordar algunas de sus vivencias, a lo largo de 30 años de servicio en la educación, por lo que al reflexionar, no lo pudo dejar sin dedicarle unas letras.

“Yo pienso que este libro aporta al desempeño de los docentes, precisamente son dos maestras las que van a hacer la crítica literaria y me tocaba platicar con una de ellas, después de que ya lo ha leído y me dijo que le recordó tantas cosas de trabajo, como a veces pedimos que los chicos aprendan que hagan cosas, de pronto te hace pensar y de eso se trata, que un maestro pueda reflexionar acerca de lo que vive un alumno, para que se ponga en los zapatos del otro”, señaló.

Destacó que el libro estará a la venta el día del evento; sin embargo, sólo estará disponible la versión de pasta dura, el cual tendrá un precio de pasta blanda por única ocasión, asimismo, a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram, cuenta con una publicación, en donde las personas que comenten y la compartan, ingresarán al sorteo de cinco libros, que serán entregados ya firmados el sábado 10 de diciembre.

“Están todos invitados espero que el festival para la presentación del libro; "Cuentos y relatos cortos de la escuela", sea una actividad para recordar, que la pasen muy bien todas las personas que vayan y por supuesto, que los invito a que aprovechen la oportunidad de llevarse este libro a buen precio, porque es algo especial, funciona como un buen regalo de Navidad”, finalizó.