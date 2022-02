Adriana Balderrama, fotógrafa chihuahuense triunfa en Nueva York

La fotógrafa chihuahuense Adriana Balderrama obtiene otro éxito más y con ello dejar el nombre de Chihuahua en alto con su arte, al participar en una convocatoria que fue lanzada, a nivel mundial, por parte del Centro Internacional de Fotografía que se ubica en Nueva York, la imagen que fue seleccionada es donde ella figura como una lámpara, donde su intención era representar, en el tiempo que se dio el confinamiento debido a la contingencia, que ya se sentía parte del mobiliario de la casa.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En este evento participaron más de 70 países con cientos de fotografías: “Fue una sorpresa para mí, es una colección que yo hice de Mimetizada que realicé por lo de la pandemia, pero sólo una imagen fue seleccionada. He descubierto lo interesante y complejo que es el estudio de este arte en sus distintas ramas, entendí la importancia de dejar registro de acontecimientos, en lo personal y como sociedad, un legado fotográfico para la historia. Encontré en la fotografía un mundo tanto fascinante como apasionante, explorando desde la curiosidad y la duda, búsqueda de identidades, introspección e incluso como medio catártico. Mi obra abarca, fotografía documental, fotografía de autor, autorretrato, fotografía urbana”, señaló.

Fotos: Cortesía | Adriana Balderrama

Entre sus proyectos futuros está: “Gallos de pelea, Calalo (su padre), Mujeres mayores de 60 años, y Resiliencia”, de igual modo a realizado exposiciones colectivas y colaboraciones como: Exposición colectiva en el fotomuro del Centro de la Imagen de la Ciudad de México. “Yo en 2020-2020 en mi”. (Lámpara); exposición individual en la ciudad de Chihuahua, Museo Sebastián, experiencia personal de cáncer de mama titulada “El elogio de la sombra” (Espalda y Espada).

Por otra parte, se publicó una fotografía documental en una de las agencias periodística más reconocida del país Cuarto Oscuro, con el tema “Semana Santa Rarámuri”, de igual manera fue seleccionada para participar en el libro colectivo virtual “Coronalibro 2”, a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), también colaboró en la Revista Virtual #4 de fotógrafas en el mundo, con el tema “Miradas”. Su prestigió también ha sido reconocido por países latinoamericanos como Venezuela donde realizó una entrevista, y en esta ocasión, donde fue una de las ganadoras en la Exposición Fotográfica Internacional en el ICP de New York. “Global Images for Global Crisis” (International Center of Photography de NY) con la exposición en libro impreso “Lámpara”, entre otros muchos más.

Fotos: Cortesía | Adriana Balderrama

DATO

Es integrante de los colectivos Fotógrafas del Norte, Melenas y Biznaga y miembro del CAF (Concejo de las Artes Fotográficas de Chihuahua)