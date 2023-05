José Luis Zesati presenta exposición “De la flora al canto”

Continuando con las actividades especiales para celebrar el Día Internacional de los Museos este jueves 18 de mayo en Casa Chihuahua se realizará la inauguración de la exposición “De la flora al canto” de José Luis Zesati, la cita es a las 19:00 horas, donde las personas asistentes podrán conocer al artista y recorrer gratis la exposición que consta de 31 dibujos intervenidos con pintura acrílica, que muestran la flora del desierto chihuahuense, así como algunas de las aves que habitan en este territorio.

José Luis Zesati nació en Guadalupe, Zacatecas, sin embargo, desde temprana edad se trasladó a Chihuahua donde desarrolló su gusto y habilidad por el arte; de formación autodidacta es dibujante e ilustrador, practicando con diversos materiales y técnicas.

Es un artista preocupado por el medio ambiente, por lo cual recicla todo tipo de materiales y se expresa a través del arte-objeto.

“La permanencia en el desierto me hizo tomar conciencia de la riqueza natural de la zona fronteriza, mis paseos cotidianos durante once años, me permitieron observar con detalle las estructuras de los vegetales y las aves, desde los más comunes hasta los menos conocidos”, dio a conocer José Luis Zesati.

Sin ser ornitólogo ni botánico, sino dibujante detallista, como él mismo se describe, se interesó en realizar la serie de aves y, la serie de cactus y plantas del desierto. Dos temas en relación a las especies endémicas de la región de Chihuahua.

En esta exhibición se muestran 15 obras de la flora desértica y 15 de las aves, además de una obra de acrílico sobre tela en gran formato, que dejan ver la finura de los trazos del lápiz y el magnífico uso del color, que el maestro Zesati sin duda ha perfeccionado en su amplia trayectoria.

La ceremonia de inauguración en Casa Chihuahua es abierta para todo público, se les invita a ser parte de esta celebración de manera gratuita, confirmando su asistencia en la página web www.casachihuahua.org.mx.