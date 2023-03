La artista Jouline Paz lleva presenta sus obras en Plaza Galerías

Plaza Galerías abrió sus puertas a los chihuahuenses que deseen dar a conocer sus obras de arte en los pasillos de este mall, donde los clientes potenciales de esta tienda podrán disfrutar, mientras recorren algunos de los locales que se ubican en esta plaza, de las bellas artes que se muestran en diversos puntos realizadas por artistas del Estado grande.

En esta ocasión, la artista Jouline Andrea Paz Rentería es quien tuvo la oportunidad de mostrar su arte en esta plaza, expresando sobre este proyecto: “Por ser precisamente el mes de la mujer, hablo de ella en esta muestra, que exhiben las diferentes etapas, desde su juventud hasta la vejez, también sobre los sentimientos que tenemos, que no siempre los exteriorizamos, que probablemente muchas mujeres están con esta ilusión de vivir y se topan con la realidad que no todo es un mar de flores, entonces se aborda la melancolía la felicidad, y en varios de los cuadros utilizo motivos florales que alude precisamente a la belleza que como mujer pasamos”.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

Es de señalar que es la primera vez que expone en este centro comercial, muestra que estuvo bajo el lineamiento que manejó el mall “Mujeres que inspiran”, sin embargo, ya ha realizado otras exposiciones con diferentes temáticas en diversos centros culturales, como en el Fodarch (Fomento al Desarrollo Artesanal), y en la Ciudad de México.

El público pudo disfrutar de seis piezas de Jouline Andrea Paz Rentería indicando: “Yo sé que este sistema no está muy al alcance de la gente, pero me da gusto que lugares como Plaza Galerías nos esté empezando a dar difusión, así como ustedes, como medios, nos den notoriedad. Yo pinto desde hace más de 20 años, pero oficialmente y de manera formal hace cuatro años, ya que soy de profesión arquitecta, pero el arte siempre me ha encantado, en esta ocasión la técnica que utilicé en estos cuadros fue el acrílico y una de ellas en óleo, aunque no tengo una paleta definida siempre hay estos colores constantes como el rosa, amarillo y naranja”.

Su fuente de inspiración, dio a conocer, es la madre naturaleza, y más la época de primavera que es de sus favoritas; de igual forma el leer, señala, le abre la parte de la creatividad, asimismo, lo que le atrae de la pintura dice: “Es todo, me engloba demasiado, por ejemplo la historia del arte me fascina, porque al final todos tenemos una historia y poderla ver a través de los ojos de la pintura es increíble, ya que para observar algo muy realista tenemos a la fotografía, y pues eso hasta cierto punto es monótono, pero si la persona ve a través de los ojos del pintor hasta los colores ve uno diferente.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

“Yo soy diplomada en la Historia del Arte, en la corriente expresionista podemos ver cómo es que a partir de ahí el artista ha tenido una liberación con respecto a sus emociones y sus sentimientos, donde los colores empiezan a resaltar la línea, inician a tomar curvas, dándole más protagonismo a los sentimientos y emociones. El arte es una parte de la vida en la cual podemos relajarnos, podemos encontrar alivio, y al mismo tiempo expresarnos y ver un reflejo de la sociedad en ello”, declaró.

Para finalizar, dijo: “Me encanta que podamos tener esta apertura para hacerlo más accesible, ya que entiendo que a mucha gente se le hace algo aburrido todo esto del arte, y creen que es sólo para gente que sabe del tema, pero no, debemos que ponerlo a la mano de todos, por lo cual hay mucho trabajo por hacer, y es un gusto que los centros comerciales nos abran las puertas”.

Si deseas saber más sobre esta artista local sigue sus redes sociales, estando registrada en Facebook como (Jouline Paz Art), en Instagram (joulinepaz_art), donde podrás visualizar parte de sus obras.